El Papa denuncia els nous Herodes que "esquincen la innocència dels nens"

El Papa ha denunciat als nous Herodes que "esquincen la innocència dels nens" en un tuit publicat al seu compte de Twitter aquest 28 de desembre, quan l'Església recorda tots els nens màrtirs menors de dos anys que el rei Herodes va enviar a matar en la seva pretensió d'acabar amb el Nen Jesús que havia nascut a Betlem.





"Els nous Herodes dels nostres dies esquincen la innocència dels nens sota el pes del treball esclau, de la prostitució i l'explotació, de les guerres i l'emigració forçada. Preguem junts avui per aquests nens i defensem-los. Sants Innocents", ha escrit el Papa.





Francesc s'ha referit diverses vegades al tema dels Sants Innocents. “ El Nadal, malament que ens pesi, ve acompanyat també del plor ”, va assegurar en una carta als bisbes del món el 28 de desembre de 2016.





"Els evangelistes no es van permetre disfressar la realitat per fer-la més creïble o desitjable. No es van permetre fer un discurs 'bonic' però irreal. Per a ells el Nadal no era refugi fantasiós on amagar-se davant dels desafiaments i injustícies del seu temps" , va indicar el Papa en aquella ocasió.