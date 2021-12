Fèlix Larrosa, primer secretari del PSC de Lleida, dona positiu en covid-19

El cap de l'oposició a la Paeria i primer secretari del PSC de Lleida, Fèlix Larrosa /@EP







El cap de l'oposició a la Paeria i primer secretari del PSC de Lleida, Fèlix Larrosa, ha donat positiu per covid-19 aquest dimarts. Larrosa presenta símptomes lleus i restarà en aïllament mentre segueix desenvolupant les seves tasques com a cap de l'oposició de manera virtual.





Això no obstant sí que ha calgut nomenar al portaveu del grup municipal socialista, Jaume Sellés, i a les regidores Begoña Iglesias i Carme Valls, membres de la comissió negociadora encarregada d'iniciar la ronda de contactes amb els grups polítics i regidors no adscrits a l'oposició així com amb els sectors econòmics i socials per explorar alternatives al govern municipal. Això després que dilluns l'alcalde Pueyo perdés la moció de confiança a què es va sotmetre.