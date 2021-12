CaixaBank recomana a gran part dels seus clients liquidar les sicavs davant del canvi normatiu

@EP





CaixaBank Banca Privada afirma que moltes de les seves sicavs acordaran la seva dissolució i liquidació el 2022 com a conseqüència del nou marc regulador, alhora que un gran nombre dels seus accionistes reinvertiran la seva quota de liquidació per evitar posar de manifest els guanys acumulats.







Així ho van traslladar a Europa Press fonts de CaixaBank Banca Privada, davant l'entrada en vigor de la nova llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, que estableix des del 2022 noves condicions perquè les sicavs segueixin tributant a l'1% a l'Impost de Societats, com ara comptar amb una inversió mínima de 2.500 euros.





L'entitat està analitzant amb els clients les conseqüències del nou marc regulador i ajudant-los a planificar la solució més adequada en cada cas.





Hisenda ha aprovat un règim transitori durant el 2022 pel qual es pot acordar la dissolució i liquidació d'aquestes societats sense costos fiscals i diferir la tributació dels guanys derivats de la liquidació, sempre que els accionistes reinverteixin la totalitat de la quota de liquidació en altres institucions d'inversió col·lectiva (IIC) espanyoles.





En un context en què moltes de les sicavs de CaixaBank Banca Privada acordaran la seva dissolució i liquidació el 2022, gran part dels accionistes (principalment aquells que són persones físiques residents a Espanya) acordaran la reinversió de la seva quota de liquidació per no haver de tributar pels guanys acumulats en tots aquests anys, com avança 'Expansión'.





"Per això comptem amb la principal gestora d'IIC espanyoles, amb capacitat per aportar solucions i propostes d'inversió diversificades", destaquen des de l'entitat.





Quant a les sicavs controlades per persones jurídiques, que no poden gaudir de l'anterior règim de traspassos, CaixaBank Banca Privada analitza amb els clients altres alternatives, com la dissolució i liquidació sense reinversió (quan els guanys no són rellevants o es poden compensar amb bases imposables negatives) o la renúncia al règim d'IIC mitjançant la transformació en una societat anònima o una societat limitada a (quan hi ha guanys rellevants).





L'execució de les alternatives s'haurà d'implementar el proper any i des de CaixaBank Banca Privada apunten que, en el procés d'assessorament i planificació sota un principi de seguretat jurídica, queden algunes incerteses per dilucidar, com l'aclariment via consulta vinculant de la Direcció General de Tributs (DGT) sobre la futura aplicació del règim de traspassos entre fons espanyols i estrangers UCITS, com s'exercirà la reinversió respecte del patrimoni de la SICAV invertit en actius il·líquids, els drets de cobrament davant de l'Administració o la posició de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) i el Registre Mercantil sobre determinats procediments, entre d'altres.





Perquè les solucions plantejades es duguin a terme sota el principi de seguretat jurídica, CaixaBank Banca Privada ha assegurat que demanarà els aclariments dels òrgans reguladors competents per oferir les millors solucions d'inversió.