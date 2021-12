Dos mòduls de la presó de Ponent estan aïllats per un brot de covid-19

Centre Penitenciari Ponent /@EP







Dos mòduls del Centre Penitenciari Ponent han estat aïllats per un brot de covid-19 que afecta 51 presos. Segons ha informat el Departament de Justícia, es tracta del mòdul 7, on ja s'han detectat 44 casos positius, i el mòdul 8, on hi ha 5 casos. A més a més, hi ha dos casos més que es troben a infermeria.





Davant aquesta situació, s'estan seguint les indicacions sanitàries per procedir en aquest nou brot. Això representa que als mòduls aïllats, els interns estan a les seves cel·les mentre duren les proves i s'obtenen els resultats, per evitar en la mesura del que sigui possible nous contagis. La majoria de positius són asimptomàtics i per això es troben als mòduls.