Mor el conductor d'un turisme en sortir de la via a la C-13 a Llavorsí

Arxiu /@Mossos





El conductor d'un turisme ha mort aquest dimarts a la tarda després de sortir de la via a la C-13 al seu pas per Llavorsí (Lleida), ha informat en un comunicat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís cap a les 16.15 hores i, després de l'accident, les causes del qual encara s'estan investigant, s'ha tallat la carretera fins a les 18.50 hores, moment en què s'ha reobert parcialment el trànsit.





Arran de la incidència, s'han activat quatre patrulles de Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, una ambulància i un helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).