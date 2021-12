El consentiment i la prostitució encallen el debat per aprovar la Llei de "només sí és sí"

La ministra d'Igualtat, Irene Montero @ep





La definició de consentiment i les mesures relacionades amb l'exercici de la prostitució són els punts inclosos a la Llei de Garantia de la Llibertat Sexual, coneguda com a Llei 'només sí és sí', que presenten majors diferències entre els grups parlamentaris, segons es desprèn de les esmenes registrades al Congrés a aquesta norma.





Posar al centre el consentiment de la dona davant d'una relació sexual és l'objectiu principal d'aquest text nou, tal com ha assegurat el Ministeri d'Igualtat des que va anunciar l'impuls d'aquesta norma. Per això, el text modifica el Codi Penal en aquesta matèria per unificar els delictes d'agressió i abús sexual en un mateix tipus penal.





Tot i això, la redacció del departament que dirigeix Irene Montero ha generat crítiques. Primer, des del CGPJ i el Consell d'Estat que van denunciar que ja s'aplica a la legislació actual; i ara des d'alguns partits del Congrés, com ara PP, EH Bildu, PdeCAT i Ciutadans.





"Només s'entendrà que hi ha consentiment quan s'hagi manifestat lliurement mitjançant actes que, en atenció a les circumstàncies del cas, expressin de manera clara la voluntat de la persona", recull la norma que va arribar a la Cambra baixa després de ser aprovada en segona volta pel Consell de Ministres.





Tant el principal partit de l'oposició, com Ciutadans i EH Bildu coincideixen que aquesta redacció no és necessària.





VULNERACIÓ DE DRETS





Els de Pablo Casado assenyalen en la seva justificació que, encara que alguns tipus penals hagin "generat una gravíssima alarma social", a parer seu, la modificació que planteja aquesta llei "manca de seguretat jurídica" en contenir "preceptes deficients des del punt de vista legislatiu -tècnic", així com "nombroses vulneracions de drets i llibertats fonamentals" recollides a la Constitució.





La formació basca, el PNB, creu que "pot donar lloc a multitud d'interpretacions a l'hora de decidir si hi ha hagut o no" consentiment per part dels jutges. Segons la seva opinió, el segon punt de l'article, en què s'explica aquells casos que es consideraran violència sexual, ja defineix "clarament" allò que és una agressió d'aquesta classe.





El PDeCAT, per la seva banda, creu que el contingut de la Llei 'només sí és sí' en aquest sentit produeix un desplaçament de la càrrega de la prova cap a la defensa el que, a parer seu, suposa un "fallit del principi de presumpció d'innocència".





ERC, per la seva banda, parla també sobre consentiment, però pel que fa a les mesures que aquesta norma inclou sobre la prostitució, un altre dels temes en què hi ha diferències al Congrés. Fins a set formacions han registrat esmenes sobre aquesta matèria.





MESURES ABOLICIONISTES DES DEL PSOE





Algunes com EH Bildu, PNB, perquè consideren que recuperar la terceria locativa en aquesta norma --la penalització per a qui llogui o cedeixi un local o habitatge per exercir la prostitució-- no entra dins dels objectius de la llei i proposen legislar-hi tema en una norma més acord amb aquesta finalitat.





Per contra, Junts, en Comú i ERC, rebutgen part de la redacció de la norma en aquest sentit en considerar que si hi ha consentiment de la dona que exerceix la prostitució no existiria delicte sexual.





El PSOE ha presentat a aquesta norma una sola esmena de manera individual --ha pactat una trentena amb el seu soci de Govern-- i és precisament per ampliar la recuperació de la terceria locativa que proposa Igualtat i incloure un "càstig al proxenetisme en general", amb penes de presó d'1 a 3 anys i multes de 12 a 24 mesos a qui "amb ànim de lucre promogui, afavoreixi o faciliti la prostitució d'una altra persona, encara amb el consentiment de la mateixa".





COINCIDÈNCIES





Un altre dels obstacles que haurà de superar aquest text és el debat gènere-sexe que es va iniciar amb la tramitació de la Llei Trans i l'autodeterminació de gènere que s'hi inclou. Així, ERC, demana especificar clarament que aquesta norma inclou les dones trans; mentre que el PP ha registrat esmenes per canviar el terme 'gènere' per 'sexe' o la 'desigualtat de gènere' per 'desigualtat entre homes i dones'.





Per part seva, Junts crida a aplicar aquesta norma a totes les persones víctimes de les violències sexuals, independentment del seu gènere, edat o condició sexual, de manera que sigui una llei "inclusiva amb atenció a la discriminació interseccional i múltiple".





Més enllà d'aquests temes, entre els suggeriments dels partits hi ha coincidències, com incloure dins dels delictes contra la llibertat sexual l'esterilització o l'avortament forçós tal com, segons expliquen les formacions --PP, Ciutadans, Junts, ERC --, es recull al Conveni d'Istanbul.





Els populars i formacions com Junts o ERC, coincideixen, a més, a reclamar garanties per a la indemnitat sexual entre els objectius d'aquest text, per cobrir les persones sense capacitat d'exercir la seva llibertat sexual.





Destacar, d'altra banda, altres mesures incloses pels partits en les esmenes, com l'ús de dispositius telemàtics per protegir les víctimes d'aquests delictes (Ciutadans); la creació d'una comissió per a la inspecció de llibres de text en matèria de feminisme (EH Bildu); la inclusió de penes de 3 mesos a 1 any per als qui robin o usin fotografies pornogràfiques de menors (Junts); o l'augment de 3 a 5 anys del període per a la prescripció d'ajuts econòmics a les víctimes de delictes sexuals (PNB).





Que es redacti de forma independent i més clara els delictes relacionats amb l'ús de drogues o altres substàncies (PP); millores en les situacions laborals de les víctimes (ERC); o incidir en els delictes sexuals que es fan a través de xarxes socials o l'entorn digital (BNG), són altres de les mesures recollides a les esmenes presentades a aquesta norma.