Bèlgica denega l'extradició de Valtònyc a Espanya

Valtònyc @ep





El Tribunal d'Apel·lació de Gant ha confirmat aquest dimarts la decisió inicial dels jutges belgues de no extradir el raper mallorquí Josep Miquel Arenas, conegut com a Valtònyc, a qui la Justícia espanyola reclama després de ser condemnat per amenaces, enaltiment del terrorisme i injúries a la Corona.





"Victòria! Després de tres anys de procediments legals, un desviament al Tribunal de Justícia de la Unió Europea i al Tribunal Constitucional belga, el Tribunal d'Apel·lacions resol que Valtònyc no pot ser extradit", ha anunciat el seu advocat Simon Bekaert, a Twitter. "Un bon dia per a la música i la llibertat d'expressió", ha dit.

Segons fonts jurídiques consultades per Europa Press, la negativa a lliurar a Valtònyc a Espanya abasta els tres delictes pels quals va ser condemnat perquè el Tribunal d'Apel·lacions ha estimat que no són ofenses penals a Bèlgica.





La Fiscalia pot recórrer aquesta decisió en les properes 24 hores i esgotar la via legal acudint al Tribunal de Cassació, que estudiaria qüestions formals durant el procés judicial sense entrar al fons. Fonts fiscals han indicat que esperaran a conèixer el text íntegre de la sentència, que serà notificada a les parts aquesta mateixa tarda, per decidir si esgoten l''iter' judicial.





UN SEGON "NO"





El lliurament del raper, que va marxar d'Espanya el juny del 2018, ja va ser rebutjat en primera instància. Va saltar llavors a la segona, un procés que s'ha dilatat més d'un any i on el jutge de Gant va elevar al Constitucional belga el cas dels atacs al Rei.





El magistrat es va aferrar a la llei belga del 1847 que protegeix la figura del monarca, però l'alt tribunal la va declarar inconstitucional perquè considera que col·lideix amb la llibertat d'expressió i "no satisfà una necessitat social urgent i és desproporcionada amb l'objectiu de protegir la reputació de la persona del Rei".





Aquest error va ser celebrat com un triomf pels advocats de Valtònyc, que el van considerar un suport al seu cas i van assenyalar que la seva situació pot acabar impulsant canvis legals a l'ordenament jurídic de Bèlgica.





Durant tot el procés, la defensa de Valtònyc s'ha mostrat segura que seguint els estàndards europeus no hi ha marge perquè el client sigui lliurat a Espanya.