La Junta de Castella-la Manxa va abonar 13.000 euros per pagar la festa d'aniversari de Tamara Falcó

Castella-la Manxa vol atraure visitants a base de celebrites, flaixos i premsa rosa. Tal com informa OK Diario, la Junta de Castella-la Manxa hauria patrocinat la revista Telva per a la gran festa que va preparar per al 40è aniversari de Tamara Falcó. Una despesa pública que seria per a la visibilitat de l'artesania de la regió.





El 40 aniversari de Tamara Falcó -celebrat el 22 de novembre passat- va ser tot un esdeveniment social al qual van assistir moltíssimes cares conegudes i que, com és ben sabut en aquest tipus d'actes, va comptar amb el suport econòmic de conegudes marques i a més, amb el suport de la Junta de Castella-la Manxa. "El socialista Page va gastar 18.137 euros a dit per patrocinar la festa d'aniversari de Tamara Falcó", assegura el titular d'OK Diario.

Segons el diari digital, la "inversió" va ser justificada a manera de patrocini de trobada social exclusiva a càrrec de la revista Telva per a la promoció de l'artesania de Castella-la Manxa. I l'aparició del logotip de la regió va despertar algunes crítiques respecte al destí dels diners de la Comunitat, ja que es tractava de la festa privada d'un famós.