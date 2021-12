Els Països Baixos, Grècia i el Sudan ja tenen nous ambaixadors espanyols

El ministre d'Afers Exteriors, la UE i la Cooperació, José Manuel Albares /@EP





El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el nomenament de María del Consol Femenía Guardiola, de Carles María Casajuana Palet i d'Isidro Antonio González Afonso com a ambaixadors dels Països Baixos, Grècia i Sudan respectivament.





Segons ha explicat el Govern central, María del Consol Femenía ha estat nomenada ambaixadora d'Espanya als Països Baixos. És una diplomàtica amb 29 anys d'experiència que ha ocupat llocs de diferent nivell a les Secretaries d'Estat de Cooperació Internacional i l'AECID, i a les Secretaries d'Estat d'Afers Exteriors i Europeus.





També ha estat destinada a les Ambaixades de Rússia, Nicaragua i Països Baixos, i com Ambaixadora va estar encarregada de les missions a Letònia i Malta, càrrec que ocupava fins a l'actualitat. Femenía té experiència a la Unió Europea i a l'agenda de seguretat i no proliferació, va ser Reper Adjunta davant l'OPAQ i Ambaixadora a Missió Especial per al Tractat del Comerç d'Armes.





A més, ha estat assessora del Ministeri per a la comunicació digital, Subdirectora de programes culturals i científics del MAEC, i Directora de Cooperació amb Amèrica Llatina i Carib.





CASAJUANA PALET, A GRÈCIA





Per la seva banda, Carles María Casajuana Palet ha estat nomenat ambaixador de Grècia. Nascut el 25 d'octubre del 1954 i llicenciat en Dret i en Ciències Econòmiques i per la Universitat de Barcelona, va ingressar a la Cursa Diplomàtica el 1980.





Casajuana Palet ha estat destinat a les ambaixades d'Espanya a Bolívia, a les Filipines i a la Representació Permanent d'Espanya davant les Nacions Unides. Del 1991 al 1996 va ser Director del gabinet del Secretari General de Política Exterior al Ministeri d'Afers Exteriors.





També ha estat ambaixador d'Espanya a Malàisia (1996-2001), ambaixador Representant d'Espanya al Comitè Polític i de Seguretat de la Unió Europea (2001-2004), director del Departament Internacional del Gabinet de la Presidència del Govern (2004-2008) ) i ambaixador d'Espanya al Regne Unit (2008-2012). A més, és Acadèmic de número de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres.





NOU AMBAIXADOR AL SUDAN



Així mateix, Isidro Antonio González Afonso ha estat nomenat ambaixador a la República del Sudan. Nascut a Tenerife, és llicenciat en Dret i llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia. Posseeix el Diploma Superior de Comerç Internacional de la Cambra de Comerç de Madrid i ha realitzat el Programa de Negociacions per a Conflictes del Negotiations Strategy Institute de la Universitat de Harvard.





Va ingressar a la Cursa Diplomàtica el 2002 i ha estat destinat a la Representació Permanent d'Espanya davant l'OSCE a Viena, a l' Ambaixada d'Espanya a la República de Xipre, a l' Ambaixada d'Espanya al Regne del Marroc, i al Consolat General d'Espanya a Jerusalem.





A més, als serveis centrals ha estat Cap de Servei al Gabinet del Sotssecretari i Cap d'Àrea, Conseller Tècnic i Vocal Assessor al Gabinet del Ministre, en dues etapes. Des d'agost del 2019 era Secretari General Adjunt de la Unió per la Mediterrània.