Illa avisa que l'amnistia i l'autodeterminació "no són el camí" ni són factibles

El primer secretari del PSC , Salvador Illa , considera que l'amnistia i l'autodeterminació que defensa el Govern de Pere Aragonès "no són el camí" ni són factibles, sinó que són impracticables i generaran frustració als que els defensin, segons el seu criteri.





@ep





En una entrevista d'Europa Press, Illa ha negat que la majoria dels catalans apostin pel camí de l'amnistia i l'autodeterminació, i ha assegurat que allò que vol la majoria és millorar l'autogovern de Catalunya; avançar en un "finançament just", garantir la prosperitat i promoure polítiques públiques de seguretat des del respecte als Mossos d'Esquadra.





Aquests són els quatre àmbits que el PSC prioritza per erigir-se com a alternativa al Govern d'Aragonès i per defensar un camí que consideren que té horitzons realistes i on hi cap tota la societat catalana: "Ells van amb dues coses; jo vaig amb quatre" .





Preguntat per la taula de diàleg entre el Govern central i el de la Generalitat i sobre la possibilitat que culmini amb un referèndum, ha insistit que els socialistes descarten "votar una ruptura", però recolzen un referèndum sobre un eventual acord.





Sobre si creu que el Govern d'Aragonès podrà acabar la legislatura, ha recordat que aquesta va començar fa sis mesos i ha defensat que Catalunya necessita estabilitat: “M'agradaria que hi hagués un Govern que durés quatre anys. I que nosaltres puguem en aquests quatre anys dibuixar un camí alternatiu".





Ha insistit que el millor servei que pot prestar el PSC és "oferir una alternativa" a Catalunya, i ha avançat que el 'Govern alternatiu' en què ha organitzat el seu grup parlamentari actualitzarà el seu pla de treball per dibuixar amb més intensitat aquesta proposta.





LA "FICCIÓ" DEL 52%





Illa ha sostingut que afirmar que al Parlament hi ha una majoria independentista del 52% és una "ficció i un engany", perquè el Govern d'ERC i Junts suma el 41,37% i amb la CUP no arriben al 50%, de manera que qui defensa aquesta xifra afegeix a partits que es van quedar fora de la Cambra, com ara el PDeCAT.





De totes maneres, "un govern ha de governar per al 100% dels catalans, i no per al 52%; autoetiquetar-se com el Govern del 52% ja és, de servei, un error greu", segons Illa, que ha assegurat que mai ha existit una majoria independentista del 52% i ha ironitzat que sumar i restar està a l'abast de tothom.





"El 52% va ser una ficció des del principi però, a més, en el procés de negociació dels pressupostos catalans s'ha constatat que la majoria d'investidura s'ha trencat", ja que el Govern els ha aprovat amb un acord amb els comuns, i no amb la CUP.





DELEGATS DEL GOVERN





Illa ha celebrat que Catalunya compti amb uns pressupostos a partir de l'1 de gener, però ha dit que han implicat "la ruptura de la majoria de la investidura i l'evidència de la fragilitat del Govern".





Ha acusat l'Executiu d'Aragonès de no haver aprofitat els comptes per trencar inèrcies: el PSC estima que hi ha entre 1.000 i 1.500 milions d'euros que es podrien haver reprioritzat, obrint debats com ara la reordenació d'ens autònoms i empreses públiques dependents de la Generalitat.





El dirigent socialista ha plantejat reflexionar també sobre la necessitat que hi hagi delegats de la Generalitat a les quatre províncies catalanes i repensar la seva estructura territorial, “en un moment en què en un dia es pot anar i venir de qualsevol lloc de Catalunya”.





Però Illa veu un Govern "molt presoner d'inèrcies i d'acords interns entre els dos membres que el formen, molt paralitzat a l'hora de mirar de manera objectiva que és un moment de transformar-se i canviar", en una situació condicionada per la pandèmia de Covid-19.





RESTRICCIONS PER LA PANDÈMIA





Preguntat per la pandèmia i la diversitat de restriccions en funció de cada comunitat autònoma, Illa ha remarcat que en això consisteix la cogovernança i un sistema descentralitzat, i ha afegit que “cadascú ha de fer front a les decisions que pren”.





L'exministre de Sanitat, que es va vacunar de la tercera dosi divendres passat, ha fet una crida a la prudència ia vacunar-se, i ha assegurat que el president del Govern, Pedro Sánchez, pren les decisions des d'una "aproximació molt científica" de la evolució de la pandèmia.