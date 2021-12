Mor José María Aldaya, segrestat el 1995 per ETA i que va romandre en captiveri 341 dies

Hondarribia @ep





L'empresari José María Aldaya ha mort aquest dimarts als 80 anys edat al seu domicili familiar d' Hondarribia (Guipúscoa). Aldaia va estar segrestat per ETA durant 341 dies, des del 8 de maig del 1995 fins al 14 d'abril de l'any següent.





"En nom de tota la Diputació vull traslladar el meu més condol als familiars i amics de José María Aldaya. Sens dubte va ser un dels exponents més durs del patiment provocat per ETA al nostre Poble. Goian bego", ha assenyalat el diputat general de Guipúscoa, Markel Olano, a les xarxes socials.





Aldaya va ser segrestat el 8 de maig del 1995 després de sortir de treballar per dirigir-se al seu domicili d'Hondarribia (Guipúscoa). Els seus familiars van denunciar la desaparició poc després que el cotxe de l'empresari fos trobat, obert i sense senyals d'haver estat forçat, cap a les 22.00 hores a Irun, a uns dos quilòmetres de la zona on residia.





Des d'un primer moment, les autoritats policials van assenyalar ETA com a responsable de la desaparició d'Aldaya, ja que el seu nom es trobava a les llistes de possibles objectius, confiscades al 'comando Donosti' 'Ipar-haicea' d'ETA, desarticulat a l'agost de 1991 al barri donostiarra de Morlans. A les llistes s'especificava que la banda terrorista podria demanar un rescat de 1.000 milions de pessetes.





El 25 de maig ETA es va responsabilitzar del segrest d'Aldaya a través d'un comunicat al diari 'Egin'. La banda assenyalava que va segrestar l'empresari per "negar-se a efectuar l'aportació econòmica requerida per tirar endavant la lluita per l'alliberament d'Euskal Herria", l'anomenat "impost revolucionari" que els terroristes exigien a empresaris i industrials del País Basc.





Després de dos mesos sense notícies per part d'ETA, el 20 de juliol el diari Egin va publicar a la portada i en una informació interior sengles fotografies de José María Aldaya, en què aquest apareixia sense barba, vestit amb una camisa i amb un exemplar del diari a la mà. Les imatges anaven acompanyades d'un comunicat de la banda terrorista on s'atribuïen diversos atemptats, però no feien cap referència al segrestat.





Durant els mesos que va durar el segrest, les mostres de suport cap a Aldaya i la seva família van ser constants i es van posar en marxa diverses iniciatives per demanar-ne l'alliberament: manifestacions, concentracions, recollida de signatures o tancades.





El llaç blau, que ja van lluir el 1993 molts ciutadans com a símbol de rebuig al segrest de Julio Iglesias Zamora, es va tornar a veure als balcons i les manifestacions organitzades per associacions pacifistes basques, com Gest per la Pau, van omplir els carrers del País Basc. .





Per la seva banda, l'esquerra abertzale va llançar una campanya de "contramanifestacions", apostant-se davant dels que reclamaven la llibertat d'Aldaya, fet que va donar lloc a diversos aldarulls.





Durant la matinada del 14 d'abril del 1996, José María Aldaya va ser alliberat en un bosc proper al port d'Azkarate, a la localitat guipuscoana d'Elgoibar, després de 341 dies de captiveri (el segrest més llarg de les comeses per ETA fins aquell moment) .





Després del seu alliberament, va declarar que creia haver estat "sota terra", perquè no sentia res i es tornava "sord de silenci". Va explicar que l'habitacle feia tres metres i mig de longitud, un metre d'ample i 1,95 d'alçada. La paret era de paper i sota hi havia escaiola, mentre que el terra era de plàstic.





A dins hi havia un matalàs, una taula i una cadira de càmping, a més d'un calaix que feia de vàter. El lloc era molt humit, per la qual cosa havia d'utilitzar una baieta per treure la humitat que es condensava a les parets. En aquest lloc va romandre segrestat pels terroristes durant 341 dies.