La vacuna contra el Covid-19 de WestVac BioPharma té anticossos neutralitzants contra Òmicron

WestVac BioPharma Co , Ltd ha aconseguit un progrés destacat a la vacuna de segona generació de la COVID -19 enfront de la variant de la mutació Òmicron .





La vacuna pertany a la darrera tecnologia de vacunes de cinquena generació, dirigida a la proteïna S-RBD del cep mutant de la COVID-19, l'antigen de la vacuna de la subunitat trímera està dissenyat amb precisió en funció de l'estructura. La producció a gran escala de vacunes adopta una tecnologia de producció de cèl·lules d'insectes avançada a nivell internacional i es coordina amb nous adjuvants de vacunes internacionals. La vacuna pot induir la producció de títols elevats d'anticossos neutralitzants en immunitzar animals com ara ratolins o micos. Els anticossos neutralitzants contra el cep variant Òmicron poden assolir un nivell de 10.000 (quan la sang es dilueix 10.000 vegades , encara té la capacitat de bloquejar el virus perquè no infecti les cèl·lules). Anteriorment es va descobrir que la vacuna té un nivell de 10.000 anticossos neutralitzants que inhibeix completament els ceps brasilers, sud-africans, Delta i altres ceps mutants d'Euvirus, el que suggereix que la vacuna és una vacuna de la COVID-19 universal contra múltiples ceps mutants, ia més és la primera vacuna de la COVID-19 anunciada internacionalment que té alts títols d'anticossos neutralitzants contra Ómicron. Els experiments amb animals realitzats amb vacunació seqüencial de diferents tipus de vacunes de la COVID-19 van mostrar que dues dosis d'ARNm/vacuna inactivada o una dosi de vacuna d'adenovirus, seguida de la vacuna, van activar ràpidament la resposta immune i van produir anticossos neutralitzants protectors més alts que el mateix tipus de vacuna. La vacuna ha completat la investigació del procés i la preparació a gran escala. El procés de producció és estable i ha estat certificat pels Instituts Nacionals de Control d'Aliments i Medicaments; s'ha completat la investigació farmacodinàmica sobre immunogenicitat i protecció de ratolins, rates i micos, així com l'avaluació preclínica de seguretat; s'espera que entri en fase d'assajos clínics a principis de 2022.







WestVac Biopharma és una destacada plataforma d'immunotreapia i vacunes internacionals. Està catalogada com a empresa unicorn el 2021. WestVac compta amb tallers de producció GMP amb una producció anual de 600 milions de dosis i va obtenir la "Llicència de Producció de Medicaments" emesa per l'administració local de productes mèdics. L'empresa compta amb plataformes d'expressió de cèl·lules d'insectes madures, vacuna d'ARNm, nou adjuvant, vacuna bacteriana i vacuna tumoral i immunoteràpia, i té 21 projectes. També es desenvolupa una vacuna de la COVID-19 recombinant en aerosol nasal contra variants. La seva conveniència impulsarà la vacunació a tot el món.