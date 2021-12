Troben dos homes morts amb una desena de punyalades a l'interior d'un bar

L'amo d'un bar i un amic seu han aparegut morts a l'interior del seu local a Parla. Els seus cossos presentaven més d'una desena de punyalades.





Policia Nacional /@P





Els cadàvers de tots dos homes, de 30 i 40 anys respectivament, van ser trobats pel cambrer d'un bar proper. Va ser ell qui va alertar la policia que hi havia dos cossos a terra del bar. Els agents van anar al lloc indicat poc després, on van identificar les víctimes.





Tot i que en un primer moment van pensar que havien mort a causa d'una explosió a la cuina, poc després van veure que això no era així. Els seus cossos presentaven, almenys, una desena de punyalades cadascun. Al bar, per altra banda, hi havia sang per diferents zones i molts vidres trencats.





Segons les primeres investigacions, els homes portaven morts poques hores. Així doncs, tot apunta que la mort es va produir la nit anterior.