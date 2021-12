Cinc propietaris han estat sancionats per incomplir la llei catalana que limita el lloguer

Agència de l'Habitatge @ep





L? Agència de l?Habitatge de Catalunya (AHC) ha emès les cinc primeres sancions a persones físiques amb multes entre 1.200 i 6.000 euros per haver superat el límit del lloguer que fixa la llei catalana d'habitatge.





El secretari d'Habitatge i Inclusió Social de la Conselleria de Drets Socials de la Generalitat, Carles Sala, ha concretat que els sancionats són de Tortosa (Tarragona), Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Badalona i Cornellà de Llobregat (Barcelona) .





Sala veu "certa desorientació" sobre si la llei catalana és plenament vigent, a causa dels recursos presentats al Tribunal Constitucional (TC) i a l'aprovació de l'Avantprojecte de llei estatal de regulació dels preus del lloguer, i adverteix que la llei, de moment, sí que està vigent.





Entre l'AHC, l'Agència Catalana de Consum --que s'encarrega de les persones jurídiques-- i els Ajuntaments han obert 460 expedients sancionadors per una incorrecta aplicació de la llei: la majoria s'han detectat per la inspecció aleatòria dels contractes dipositats a l'Institut Català del Sol (Incasòl), mentre que en "no més de 10 casos" ha estat l'arrendatari qui ha reportat incompliments al seu contracte, segons Sala.





Des de l'AHC, han demanat que els particulars es posin en contacte amb ells o amb algun professional, ja sigui gestor immobiliari, administrador de finques, advocats o qualsevol altre tipus, per evitar incompliments de la llei per desconeixement : “La voluntat no és sancionadora , sinó que s'apliqui la llei".





RECURSOS DAVANT DEL TC





"Fins que (el TC) no es pronunciï, la norma està vigent i estem en l'obligació d'aplicar-la en tots els seus termes", ha insistit Sala, que ha rebutjat fer textualment ficció jurídica sobre el futur de les multes ja cobrades, perquè hi ha esperar a veure en quins termes es produeix la sentència.





Sala ha titllat de "comportament antagònic" que hi hagi municipis governats pels partits que han presentat el recurs d'inconstitucionalitat i que, alhora, demanin ser declarats zona tensa, i ha posat per exemple Badalona (Barcelona) quan comptava amb un alcalde del PP i altres municipis amb un govern municipal socialista, en les paraules.





El secretari d'Habitatge ha explicat que s'està tramitant la renovació de les àrees tenses, que actualment afecten 51 municipis i estan en tramitació "entre 15 o 20 municipis més", i ha recordat que molts d'ells hi ha una aplicació per la qual cal rebaixar en un 5% el preu del lloguer.