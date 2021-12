El BOE publica la primera part de la reforma de les pensions

José Luis Escrivá @ep





El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publica aquest dimecres la primera part de la reforma de pensions acordada entre el Govern i els agents socials després de la recent aprovació per les Corts Generals.





La norma, que entrarà en vigor el proper 1 de gener, recupera l' IPC com a referència per revaloritzar les pensions i suposa la fi del factor de sostenibilitat, que no ha arribat mai a entrar en vigor.





Amb aquesta Llei, es modifica el text refós de la Llei General de la Seguretat Social i es recullen les principals recomanacions del Pacte de Toledo a la tardor de 2020, que també s'integren al component 30 del Pla de Recuperació.





La major part del seu contingut, a excepció del Mecanisme d'Equitat Intergeneracional, que substituirà el factor de sostenibilitat, va ser pactat amb les organitzacions sindicals i empresarials més representatives a l'acord social tripartit signat l'1 de juliol de 2021.





La llei fixa que l'1 de gener de cada any s'incrementaran les pensions d'acord amb la inflació mitjana anual registrada a l'exercici anterior. El 2022, la pujada serà del 2,5% per a les pensions contributives i del 3% per a les mínimes i no contributives. En cas que es produeixi un any d'IPC negatiu, la norma disposa que la quantia de les pensions quedarà inalterada.





A més, la llei incorpora diverses mesures adreçades a acostar voluntàriament l'edat efectiva a l'edat ordinària de jubilació. En aquest sentit, es fixen quatre vies d'actuació: la revisió de la jubilació anticipada tant voluntària com involuntària i per raó de l'activitat, la jubilació demorada, la jubilació activa i la jubilació forçosa.





En concret, pel que fa a la jubilació anticipada voluntària, els coeficients passen a ser mensuals per donar més flexibilitat als futurs pensionistes i fomentar el desplaçament voluntari de l'edat d'accés a la jubilació, amb un tractament més favorable a les carreres de cotització més llargues . A més, els coeficients reductors relacionats amb l'avançament de l'edat de jubilació s'han d'aplicar sobre la quantia de la pensió i no sobre la base reguladora d'aquesta, com fins ara.





Pel que fa a la jubilació anticipada involuntària, es milloren dos aspectes. D'una banda, s'hi estableixen coeficients mensuals, en lloc de trimestrals; i, d'altra banda, en relació amb els dos anys immediatament anteriors a l'edat de jubilació ordinària, s'apliquen a la determinació de la pensió de jubilació anticipada involuntària els mateixos coeficients que en la modalitat voluntària en aquells supòsits en què el nou coeficient és més favorable que el fins ara vigent, entre d'altres.





INCENTIUS A LA JUBILACIÓ DEMORADA i MEI





En cas de jubilació demorada, el text estableix l'exoneració de cotitzar per contingències comunes, excepte per incapacitat temporal, a partir del compliment de l'edat ordinària de jubilació que correspongui. A més, es reforcen significativament els incentius, que passen a ser de tres tipus per cada any de demora.





A la tramitació parlamentària de la llei es va introduir el Mecanisme d'Equitat Intergeneracional (MEI), que el Govern va concretar a la tardor amb els sindicats, després de rebutjar la CEOE el text per implicar una pujada de cotitzacions a les empreses.





El MEI té dos components. El primer consisteix en la reactivació del Fons de Reserva de la Seguretat Social mitjançant una aportació finalista entre el 2023 i el 2032. L'aportació serà de 0,6 punts percentuals de la cotització per contingències comunes, repartit entre l'empresa (0,5 punts) i el treballador (0,1 punts) i actuarà com a “vàlvula de seguretat” del sistema a partir del 2033.





En cas que no es donés una desviació del camí de despesa previst, no s'aplicarà cap mesura i es plantejarà la utilització dels recursos del fons de reserva per reduir les cotitzacions socials o millorar la quantia de les pensions.





En el cas que a partir del 2033 s'apreciés als Informes d'Envelliment (Ageing Report) de la Comissió Europea una desviació de la previsió de despesa en pensions a 2050 respecte a l'informe de 2024 (que s'usarà com a referència), s'utilitzarà aquest Fons, amb un límit de disposició anual del 0,2% del producte interior brut (PIB).





Si la disposició d'actius del Fons de Reserva no fos suficient, el Govern negociarà amb els interlocutors socials per elevar-los al Pacte de Toledo, d'acord amb les seves recomanacions, una proposta que, de manera equilibrada, es dirigeixi bé a reduir el percentatge de despesa en pensions en termes de PIB, bé incrementar el tipus de cotització o altres fórmules alternatives per augmentar els ingressos.





REFORÇAR EL SISTEMA





Pel que fa a l'enfortiment de l'estructura d'ingressos del sistema, el text estableix que la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat preveu anualment una transferència de l'Estat al pressupost de la Seguretat Social per al finançament de diversos conceptes que permetin culminar la separació de fonts en compliment de la recomanació 1a del Pacte de Toledo de 2020. Aquesta transferència ja s'incloïa als Pressupostos Generals de l'Estat de 2021 i s'amplia als de 2022.





A més, en compliment de la recomanació 8a del Pacte de Toledo, la Llei fa referència a la creació de l'Agència Estatal de la Seguretat Social, amb el compromís de presentar un projecte de llei en un termini de sis mesos, entre altres punts. Finalment, l'anomenada 'clàusula de salvaguarda' es manté en la regulació actual amb caràcter indefinit.