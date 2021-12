Ferran Torres /@EP

El que ja és davanter del FC Barcelona Ferran Torres evoluciona favorablement de la seva fractura al peu dret, després de visitar l'Hospital de Barcelona i la Ciutat Esportiva per passar les proves mèdiques i físiques abans de fitxar pel club blaugrana, per la qual cosa és baixa per als pròxims partits, segons ha informat l'equip en un comunicat aquest dimarts.





"Ferran Torres va passar la revisió mèdica dilluns. L'extrem valencià es va fer les tradicionals proves mèdiques i físiques, primer a l'Hospital de Barcelona i, posteriorment, a la Ciutat Esportiva Joan Gamper", indica el club sobre la lesió que el jugador va patir fa més de dos mesos.





El FC Barcelona ha confirmat que les proves mostren que la seva fractura al peu dret "evoluciona favorablement". "Per tant, és baixa i l'evolució marcarà la seva disponibilitat", conclou el comunicat.