Alberto Rodríguez demana a Batet que li torni l'escó perquè la seva pena "ha quedat ja extingida"

Alberto Rodríguez @ep





L'exdiputat d'Unidas Podemos Alberto Rodríguez ha demanat a la presidenta del Congrés, Meritxell Batet , que "sense més demores" li torni l'escó que li va ser retirat després de ser condemnat per un delicte d'atemptat a agents de l'autoritat.





A l'escrit de dos folis signat ahir dimarts, Rodríguez ha al·legat que la seva pena "ha quedat ja extingida", una vegada que "la pena imposada finalitza el dia 5 de desembre del 2021".





"Tenint present l'anterior, així com la inexistència de norma legal o constitucional alguna que a vostè habiliti per privar-me del meu càrrec de diputat electe, li sol·licito tingui a bé, sense més demores, restituir-m'hi en no existir ja pena algun pendent de complir”, ha assenyalat.





El dirigent ha aprofitat el tancament de la seva missiva per desitjar "una ràpida millora" a la presidenta de la Cambra, que recentment va donar positiu per coronavirus.