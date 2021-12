Un centenar de taxis marxen a Barcelona per demanar càmeres de seguretat als vehicles

@EP





Un centenar de taxis, segons xifres de la Guàrdia Urbana de Barcelona, han iniciat aquest dimecres una marxa lenta per la capital catalana cap a la seu de l'Institut Metropolità del Taxi (Imet) per reclamar que autoritzi instal·lar càmeres de seguretat a l'interior dels vehicles.





La marxa, convocada per les associacions del taxi de Barcelona, s'ha iniciat al carrer de Tarragona i està previst que avanci per Gran Via fins a la plaça Ildefons Cerdà, on es dirigirà pel passeig de la Zona Franca fins al carrer A per arribar al edifici de l'AMB, on té la seu l'Imet, al carrer 62.





Aquesta protesta arriba després que el sector hagi alertat d'un augment de la inseguretat dels taxistes, ja que el 16 de desembre passat un taxista va resultar ferit greu després de ser presumptament agredit amb arma blanca a la parada de taxis de La Boqueria de Barcelona.









En declaracions a Europa Press, el president d'Elite Taxi, Olivier Contel, ha explicat que el sistema de seguretat actual, que consisteix en una connexió directa a una línia telefònica per poder parlar amb la policia, "ha quedat obsolet".





Per això, demanen que l'Imet autoritzi que els taxistes puguin instal·lar de forma opcional càmeres a l'interior dels seus vehicles i disposin d'un botó d'emergència que en pressionar-lo mostri un senyal d'auxili al mòdul del taxímetre.





“A nosaltres ens arriben molts robatoris però els taxistes no ho denuncien, és absurd perquè després vénen els Mossos d'Esquadra i diuen que no els consten tants delictes com els que succeeixen”, ha afegit Contel.





Ha assegurat que intenten trobar una solució a aquest tema des del 2018 i que han tingut moltes reunions però que "es passen la pilota entre administracions", i ara lamenta que l'Imet no els permet instal·lar aquestes càmeres, quan assegura que seria compatible amb la actual normativa de protecció de dades.