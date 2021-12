El risc de morir per Covid -19 en diabètics augmenta si varia el sucre a la sang

Covid-19 @ep





Un pacient amb diabetis tipus 2 que presenta nivells de sucre en sang "molt diferents dels que són habituals" en ingressar a l'hospital per Covid-19 té més risc de morir, segons un estudi de l' Hospital del Mar i del Ciber a Diabetis i Malalties Metabòliques Associades (Ciberdem).





La investigació, publicada a la revista 'Diabetes Care', també veu un risc més gran d'haver d'ingressar a la unitat de cures intensives o de necessitar ventilació mecànica, han informat els centres de recerca en un comunicat aquest dimecres.





Es tracta del primer estudi que analitza aquesta variable en relació amb el pronòstic dels pacients amb diabetis, un dels factors de risc en cas de contraure el Covid-19, infectats per coronavirus.





En concret, presentar nivells de sucre en sang un 18% inferiors als usuals en el pacient incrementa "gairebé cinc vegades" el risc de morir a l'hospital i, si aquesta xifra és un 22% més alta de mitjana, les possibilitats de morir es multipliquen per 4,2, han concretat.





Aquesta situació no es produeix en els malalts amb uns nivells a l'ingrés a l'hospital similars als habituals, i per això s'ha analitzat la determinació de l'hemoglobina glicosilada en analítiques de sang dels pacients, que permet veure els nivells mitjans de sucre a sang dels malalts en els tres mesos anteriors.





L´investigador de l´Hospital del Mar Juan José Chillarón ha subratllat que disposar dels nivells d'sshemoglobina glicosilada aporta "informació de pronòstic precoç de la seva evolució".





La doctora i també autora de l'estudi, Gemma Llauradó, ha apuntat que "seria interessant que a tot pacient amb aquest tipus de diabetis que ingressi a l'hospital amb Covid-19 se li faci una determinació d'hemoglobina glicosilada" per poder valorar la seva cas en el context que correspon, perquè és un pacient de més risc.





Els investigadors han analitzat dades de 91 pacients de diabetis tipus 2 ingressats a l'Hospital del Mar per Covid-19 durant la primera onada de la pandèmia: 19 van morir per coronavirus i, d'aquests, vuit tenien nivells més alts de glucosa als habituals, nou més baixos, i en dos casos no es va detectar una variació significativa.