El Barça comunica tres nous positius a Covid-19

El FC Barcelona ha anunciat a través d'un comunicat que a les últimes proves realitzades tres jugadors més han donat positiu per Covid-19 . Així, a Jordi Alba, Lenglet, Dani Alves i Alejandro Balde se sumen ara els contagis de Gavi, Dembélé i Umtiti.





Umtiti /@EP





D'aquesta manera, cap no podrà estar disponible per al partit d'aquest cap de setmana davant del Mallorca. Gavi, que aquest dimarts presentava "malestar general", de totes maneres no podia jugar per sanció.





Aquests nous casos s'afegeixen a la llarga llista de futbolistes que han donat positiu a Covid-19 aquest mes de desembre. Des de Catalunyapress us informàvem que almenys un de cada cinc s'han contagiat.