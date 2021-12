Una mare de 30 anys que es va negar a rebre la vacuna mor per Covid dos mesos després de donar a llum

Vacuna Covid-19 @ep





Una nova mare que va haver de donar a llum per cesària d'emergència després de donar positiu per Covid-19 va morir als 30 anys. Natalie Forshaw , que havia decidit no vacunar-se mentre estava embarassada, va morir les primeres hores del 26 de desembre, gairebé dos mesos després del naixement del seu fill, Caleb.





L'esteticista i perruquera de Burnage, Regne Unit , es va emmalaltir a la tardor, i el seu estat de salut es va deteriorar a poc a poc. Caleb va néixer el 3 de novembre al St Mary's Hospital de Manchester, però la seva mare es va veure obligada a romandre a l'hospital i rebre tractament en cures intensives.





L'àvia del nadó orfe, Bernie Wilton, ha explicat a Metro: “Natalie era a casa quan va començar a sentir-se malament. Com estava embarassada, la vam portar a veure un metge i els seus nivells d'oxigen eren molt, molt baixos. Tenia forts dolors al pit. Va anar a l'hospital i va donar a llum el nadó, però va ser traslladada a cures intensives. No va poder veure el nadó durant una setmana".





Tot just uns dies després de donar a llum, Natalie va entrar en coma i, a mitjans de novembre, es va descobrir un coàgul de sang dins del seu cor. A finals de novembre, el coàgul es va trencar i va arribar als pulmons, deixant-la en una situació crítica.





A la mare de la morta i al seu marit i pare de Caleb, Jay Hurst, només se'ls va permetre de 10 a 15 minuts al dia al costat del seu llit a la unitat de cures intensives. Per al 6 de desembre, la seva condició havia empitjorat i dies després li van dir a la família que no es podia fer res més. Tot i això, després es va recuperar, donant a la família alguna esperança que la seva condició milloraria.





Però no va ser així. El 20 de desembre, Natalie va patir un gran revés quan el seu cor va fallar i va haver de ser sedada completament novament. Finalment, va morir. "Avui, el meu cor es va trencar en molts trossos. No crec que es millori mai. Estranyoré les teves formes ximples, el fet que m'enviïs missatges de text 8.400 vegades al dia, encara que només fos per dir t'estimo mami. Teníem un vincle increïble, no només mare i filla, sinó també millors amigues", va escriure la seva mare, Bernie Wilton.