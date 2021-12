La Xina impedeix que els ciutadans confinats surtin de casa a comprar menjar: "Estic a punt de morir de gana"

Xian @wikipedia





Milions de persones a la Xina enfronten dures restriccions per intentar controlar la propagació del coronavirus. De moment, està prohibit sortir de la ciutat de Xian al centre de la Xina sense el permís dels ocupadors i les autoritats locals.





Des d'ahir, qualsevol que sigui vist a les carreteres pot enfrontar-se fins a 10 dies de detenció policial i una multa de 500 iuans (gairebé 70 euros). Els únics automòbils que poden entrar i sortir de la ciutat són els destinats al control del virus, com els camions que ruixen desinfectant o els que transportin mercaderies essencials.





Des d'aquest dimarts, els residents a Xian només poden sortir de casa per fer-se la prova o en cas d'emergència mèdica. És a dir, els ciutadans de no poden sortir de casa ni tan sols per comprar menjar , i qualsevol que es negui a seguir les regles, inclòs mantenir-se a un metre de distància entre si a les cues, pot enfrontar-se a la detenció o a multes. Abans d'aplicar aquesta restricció estava permès que una persona per domicili sortís una vegada al dia a buscar subministraments.





La restricció per sortir a comprar aliments està afectant greument alguns ciutadans.

"Estic a punt de morir-me de gana", va escriure un usuari a la xarxa social Weibo. "No hi ha menjar, el meu complex d'habitatges no em deixa sortir, i estic a punt de quedar-me sense fideus instantanis... ¡si us plau ajuda!", alerta en un missatge recollit pel diari britànic Metro .





"No vull escoltar més que tot està bé. ¿Importa què els subministraments siguin abundants si no se'ls donen a la gent?", va escriure un altre usuari. Aquest és un dels bloquejos més estrictes de la Xina des que Wuhan va ser confinat al començament de la pandèmia.





Les autoritats no han anunciat cap infecció amb la variant Omicron entre els 635 casos confirmats a Xian des del 9 de desembre fins al diumenge. Només hi ha hagut un grapat d'infeccions per Omicron entre viatgers internacionals i al sud.





Xian, una ciutat de 13 milions d'habitants, també ha llançat una campanya de desinfecció a tota la ciutat, amb treballadors ruixant líquids per matar patògens a carreteres i edificis. Xian és la capital de la província de Shaanxi, famosa per les seves relíquies imperials, així com un important centre industrial.





Dongyan Jin, viròleg de la Universitat de Hong Kong, va dir que la desinfecció massiva de l'aire i les superfícies exteriors semblava innecessària atès el baix risc que les persones contreguin Covid-19 de les superfícies exteriors o de l'aire amb tan poca gent fora. "Això és disparar als mosquits amb canons", va dir Jin, que sí que veu necessària la desinfecció de les superfícies interiors, especialment als llocs visitats per persones infectades.