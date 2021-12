Catalunya obre la cita prèvia de la tercera dosi per al grup de 40 a 49 anys

Carmen Cabezas @ep





La secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas , ha anunciat que ja s'ha obert la cita prèvia per a la vacunació del Covid-19 al grup de 40 a 49 anys aquest dimecres a les 12 hores a través de la pàgina web.





En roda de premsa aquest dimecres, Cabezas ha concretat que hi ha “203.000 cites disponibles fins al gener” i també queden cites per a la vacunació infantil.





La responsable de Salut Pública ha insistit que la dosi de reforç s'ha d'administrar "com més aviat millor" per als grups d'edat que ja estan oberts, i ha defensat que les cohorts que estan ben vacunades amb les dosis de record estan protegides i no han augmentat tant la incidència en els darrers dies.