Sánchez avança que "aquesta tarda" decidirà si es redueix la quarantena de positius a cinc dies

Pedro Sánchez @ep





El president del Govern, Pedro Sánchez , ha avançat que "aquesta tarda" es prendrà la decisió de si es redueix la quarantena dels positius de COVID-19 de deu a cinc dies, en línia amb allò establert a països com els Estats Units.





Així s'ha pronunciat el cap de l'Executiu durant la seva compareixença davant els mitjans de comunicació per presentar l'informe de rendició de comptes del Govern corresponent al 2021, en què Sánchez ha fet un repàs sobre les principals fites d'Espanya a l'últim any davant a la pandèmia.





Més enllà d'una data per establir aquesta mesura, Sánchez s'ha remès a la Ponència d'Alertes, que es reuneix aquest matí, i a la Comissió de Salut Pública i el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS), que se celebrarà aquesta tarda .





"Continuem treballant i prenent mesures. Això és el que està fent el Govern en aquest exercici de cogovernança per fer front a la pandèmia", ha assenyalat.





Sánchez ha defensat que resulta “evident” que Espanya “no està com fa un any”. "Estem més preparats i millor protegits, perquè tenim més d'un 90 per cent de persones vacunades amb pauta completa i el 80 per cent de més grans de 80 anys amb la dosi de reforç".





Al fil, ha donat una sèrie de dades per donar suport a la seva argumentació, com que els majors de 80 anys sense vacunar tenen fins a "18 vegades més possibilitats d'ingrés a UCI" que els vacunats , i de fins a 25 vegades en aquells de 70 a 79 anys sense vacunar.





"És evident que estem en una situació radicalment diferent. Estem més ben preparats, més protegits. La major part de casos ara són asimptomàtics, clarament hi ha una relació entre aquells sense vacunar i el nivell d'ingressos a UCI respecte als que ens hem vacunat, una amplíssima majoria", ha reiterat.





Així, ha tornat a fixar com a estratègia per tallar la gran alça de contagis per la variant òmicron a la vacunació, les mesures de prevenció com l'ús de la màscara i la unitat institucional. "Davant aquest nou envit del virus, després de gairebé dos anys de convivència amb el virus, podem extreure algunes lliçons que ens llença la ciència i la nostra pròpia experiència quotidiana. La fonamental, és que estem millor preparats contra òmicron que fa un any", ha exposat.





GOVERN "SUPORT" A LES COMUNITATS AUTÒNOMES





El president ha instat a "perseverar" en l'estratègia davant d'òmicron: "En primer lloc, la vacunació, perquè ser forts en vacunació debilita el virus; la prevenció, perquè l'ús de mascaretes ajuda i molt a protegir-se davant de la propagació del virus; i, en tercer lloc, la unitat institucional”.





Sobre això, ha dit que el Govern "recolza" les comunitats autònomes "en les mesures de contenció que estan prenent dins de les seves competències" . "Per tant, gràcies a la ciència, la prevenció i la unitat institucional farem front a aquesta nova variant amb més garanties i fortaleses", ha dit.





D'altra banda, Sánchez ha recordat Araceli i Mònica, les dues primeres espanyoles vacunades contra el virus el 27 de desembre del 2020. “És el millor dels patriotismes: el dret de protegir-se un mateix i el deure de protegir també tota la societat. Avui, gairebé 38 milions de persones estan vacunades, nou de cada deu persones tenen pauta completa”, ha ressaltat.





Així, ha tornat a celebrar l'“èxit col·lectiu” de la vacunació, tant de “tots els governs autonòmics de tot signe polític”, com el Ministeri de Sanitat o la Unió Europea. "És un èxit que Espanya tornarà a repetir amb la vacunació de reforç a tota la població i als nostres nens de 5 a 11 anys. Espanya tornarà a ser exemple de vacunació a la resta del món", ha aplaudit.