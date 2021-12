Com i quan fer-se el test d'antígens perquè sigui més fiable?

Des que els tests d'antígens comencessin a vendre's a les farmàcies, són moltes les persones que han comprat un per autodiagnosticar-se a casa. Ara, amb els dinars i sopars nadalencs, a molts establiments estan esgotats. Però molts experts asseguren que no són del tot fiables. Mentre que un positiu gairebé al 100% serà real, un negatiu no és garantia de res, sobretot si no es fa bé.







Per això, des de Catalunyapress hem recopilat informació de diversos estudis i experts per saber com fer-se un autotest i que el resultat sigui el més fiable possible. Sempre tenint en compte que fallen unes quatre de cada deu vegades.





Test d'antígens /@EP







Els tests d'antígens tenen una fiabilitat limitada: detecten 6 de cada 10 positius







QUAN HAS DE FER EL TEST?





Que un test d'antígens doni negatiu no vol dir que la persona no estigui contagiada. Es pot donar el cas, i passa moltes vegades, que el que passi sigui que el pacient no tingui prou càrrega viral. Així doncs, perquè el resultat sigui més fiable, cal fer el test en el moment en què la càrrega viral sigui més alta.





Així doncs, tal com la Dra. en farmàcia Marián García (Boticaria García) va exposar al seu compte d'Instagram, els tests d'antígens “han de fer-se durant els primers cinc dies amb símptomes”. En cas de no haver-hi símptomes, s'ha de "tenir en compte que fins al cinquè dia després del contagi és poc probable que hi hagi càrrega viral suficient per donar positiu".





La bioquímica i biòloga Maria I. Tapia ha parlat també sobre això en un petit fil de Twitter.





COM ES FA UN TEST D'ANTÍGENS NASAL?







Ara que ja sabem quan cal fer el test d'antígens, hem de saber també com fer-lo.





1. Obrir l'ampolla que conté la solució i introduïr-la dins el tub.

2. Agafar el bastonet, sense tocar la part tova amb les mans, i introduir-lo pels dos forats del nas almenys a 2,5 centímetres de profunditat. Cal fregar bé les parets nasals, cinc segons cap a la dreta i cinc cap a l'esquerra, i repetir l'acció quatre cops.

3. Ficar el bastonet dins del tub d'extracció on prèviament s'ha introduït el líquid i deixar-lo a l'interior un minut.

4. Treure el bastonet i tancar el tub.

5. Col·locar la prova sobre una superfície plana per, immediatament, deixar caure-hi tres gotes de la solució del tub d'extracció.

6. Esperar quinze o vint minuts per conèixer-ne el resultat.





Sobre això últim, Marián García també va fer una apreciació: "Si dins del temps estimat (15-20) el test no ha donat positiu, l'hem de llençar i no consultar-lo més. És possible que més endavant es produeixin un altre tipus de reaccions que donin lloc a precipitats i falsos positius".





COM ES FA UN TEST D'ANTÍGENS DE SALIVA?





Test d'antígens /@EP







A més dels tests d'antígens nasals, hi ha els de saliva, sobre els quals també s'han realitzat diversos estudis. De fet, un publicat el 15 de desembre al Journal of Clinical Microbiology, ja revisat per parells, va demostrar que una PCR amb saliva detecta el positiu per Covid-19 fins a 4,5 dies abans que el test d'antígens nasal.







Una cosa que s'ha intensificat des que va aparèixer la variant òmicron, segons un altre estudi publicat el 24 de desembre, en aquest cas esperant encara revisió. Segons les seves conclusions, la PCR per saliva detectava el 100% dels casos d'òmicron i el 71% dels de delta; el nasal, per la seva banda, detectava el 86% de contagis per òmicron i el 100% de les infeccions per delta.





Dit això, hi ha molts experts que tampoc no acaben de refiar-se d'aquests tests, així que potser la millor opció és combinar-los. Per això, has de saber també com es fan aquests altres.





1. No menjar, beure ni fumar almenys quinze minuts abans de fer la prova.

2. Respirar profundament i tossir cinc vegades.

3. Col·locar l'embut al tub i escopiu a l'interior fins que la saliva arribi a la marca del pot.

4. Introduir la solució líquida a l'interior del pot on es troba la saliva.

5. Tancar el pot i dipositar dues gotes al buit per a mostres que hi ha al dispositiu de la prova.

6. Esperar 15 o 20 minuts, segons indiqui el fabricant, per conèixer-ne el resultat.