Catalunya demana no saturar la primària i "preservar-la" per a visites a malalts

La directora del CatSalut, Gemma Craywinckel, ha demanat aquest dimecres no saturar l'atenció primària amb casos de Covid-19 asimptomàtics o amb símptomes lleus, i "preservar-la" per a les persones que requereixin una visita mèdica perquè estan malaltes --en les seves paraules-- -.





En una roda de premsa al costat de la secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas , Craywinckel ha estès la petició als contactes de positius davant les "escenes de cues" que s'han produït els últims dies als CAPs.





"No cal que el metge o la infermera et vegin. El que cal és complir amb les normes d'aïllament i assumir que tant de bo arribem a una situació en què la Covid sigui com una malaltia més, en què anem al metge quan no ens trobem bé", ha emfatitzat.





Cabezas ha apuntat que una part important de visites que es registren són de pacients amb simptomatologia "banal" i ha lamentat una pressió assistencial molt alta sobre la primària.

Craywinckel ha assegurat que "sempre" s'atendrà qui ho necessiti, però és millor que qui no ho requereixi es quedi a casa per l'alta transmissibilitat de la variant òmicron.