El 48% dels pares utilitza aplicacions de control parental per vigilar el comportament en línia dels seus fills

Telèfon mòbil /@EP





Els pares estan preocupats pel comportament digital dels seus fills i volen controlar-lo i vigilar-lo, i per això, el 48% recorre a les aplicacions de control parental mentre que el 51% afirma que els seus fills utilitzen els dispositius digitals sota la seva pròpia supervisió.





Els nens d'avui dia tenen accés a dispositius electrònics i adquireixen experiència pràctica a una edat molt més primerenca, com confirma una recent enquesta de Kaspersky realitzada a més de 11.000 pares i mares de nens de 7 a 12 anys al Regne Unit, França, Alemanya, Argentina, Brasil, Xile, Colòmbia, Egipte, Malàisia, Mèxic, Nigèria, Perú, Rússia, Aràbia Saudita, Singapur, Sud-àfrica, Turquia, Unió dels Emirats Àrabs i Estats Units.





Tot i això, és possible que els menors no coneguin totes les normes necessàries per a un ús segur d'Internet, ja que els seus pares els van ensenyant a poc a poc, de manera gradual, afegeix l'estudi.





"A causa que els nens actuals utilitzen telèfons intel·ligents i altres gadgets' ja des de la seva primera infància, perceben l'espai digital com una cosa natural i familiar, similar a fer una passejada.





I de la mateixa manera que des de la infància s'ensenya els nens a no comunicar-se amb estranys oa no anar a llocs desconeguts, l'espai digital també té les pròpies regles de comportament segur”, afirma la directora de Comunicació de Kaspersky Iberia, Vanessa González .





En aquest sentit, en regalar un gadget als seus fills, els pares volen assegurar-se que estaran segurs a Internet, de manera que la majoria s'esforça a supervisar la seva activitat en línia per garantir la seva seguretat. La majoria dels pares vol controlar els vídeos que veuen els nens (60%), els llocs que visiten (56%) i els videojocs que usen (52%). A més, el 49% dels enquestats mostra interès a limitar el temps que els seus fills passen diàriament connectats i usant els seus dispositius.





Per supervisar l'activitat en línia dels nens, més de la meitat parla d'hàbits digitals saludables (55%), utilitza aplicacions de control parental (48%) i un 45% més comprova el seu historial de navegació.





A més, el 51% dels pares afirma que els fills utilitzen els dispositius digitals sota la seva pròpia supervisió (42%) o la d'un familiar (9%). Tot i això, gairebé una quarta part dels enquestats (23%) confia en els seus fills i no els controla de cap manera.





Segons els resultats de l'enquesta, els pares i la família són els principals responsables de regular el comportament dels nens a l'espai digital (87%). No obstant això, una mica més d'una quarta part (28%) creu que els professors i les escoles ho han de fer, i el 27% considera que els nens han de ser responsables per si mateixos.





En aquesta línia, el 90% dels pares ha parlat de normes de comportament online i de l'etiqueta digital amb els seus fills. Només una desena part dels enquestats no aborda aquest tema amb els fills.