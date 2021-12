Els voluntaris de CaixaBank van atendre 151.091 persones el 2021, un 25% més que l'any anterior

Voluntària de caixabank @EP





L'Associació de Voluntaris de CaixaBank ha assolit el 2021 la xifra de 5.179 voluntaris i 151.091 beneficiaris, fet que suposa un augment del 13% en nombre de participants actius respecte a l'any anterior i del 25% en nombre de beneficiaris, segons ha informat la pròpia entitat.





A parer seu, aquestes "xifres rècord" són conseqüència de l'augment de la sensibilitat cap a les qüestions socials i el voluntariat corporatiu, així com per les necessitats creades per la pandèmia del Covid-19.





CaixaBank ha indicat que, en total, els seus voluntaris han desenvolupat el 2021 un total 5.153 activitats solidàries, fet que suposen 64.614 hores de voluntariat. En aquest temps, segons ha indicat, han realitzat activitats adaptades a tota mena de col·lectius: menors en situació vulnerable, persones grans, malalts, famílies en risc d'exclusió i fins i tot iniciatives de recollida de residus per tenir cura del medi ambient.





Entre les accions realitzades, l'associació destaca les sessions d'acompanyament a la lectura i el reforç escolar, els tallers d'educació financera, l'acompanyament a l'ocupabilitat i la inserció laboral, el suport a la digitalització de persones vulnerables, la cura de la salut o la protecció de lentorn natural.





CaixaBank ha explicat, en relació amb les activitats d'acompanyament a la lectura, que aquest 2021 s'han realitzat fins a 460 iniciatives amb menors de Primària i Secundària dirigides a reforçar-ne la comprensió lectora i incrementar-ne el rendiment acadèmic; i fins a 489 tallers de 'Finances per a Joves'; així com 1.029 activitats d'educació financera per a 17.743 beneficiaris, incloent-hi famílies i persones amb diversitat funcional.





BRETXA DIGITAL





D'altra banda, ha apuntat que els voluntaris han treballat especialment per reduir la bretxa digital al tercer sector, gràcies a 428 tallers de digitalització per a 4.736 persones en situació vulnerable. Aquestes iniciatives, ha indicat l'associació, ha permès incrementar les capacitats d‟interacció i autonomia en l‟àmbit online d'aquestes persones.







Pel que fa a la salut i la pobresa infantil, assenyala que han estat altres pilars d‟actuació dels voluntaris de CaixaBank. En aquest sentit, ha indicat que durant l'any s'han realitzat més de 1.800 activitats i s'han dedicat més de 32.000 hores de voluntariat per atendre col·lectius com la infància vulnerable o persones malaltes.





Gràcies a la seva experiència i formació tècnica, també han contribuït a la inserció laboral de col·lectius en risc d'exclusió, principalment a través del més de 220 sessions de mentoring per a 130 persones, i altres tallers específics sobre habilitats de capacitació professional, ha apuntat la entitat.





MEDI AMBIENT





De la mateixa manera, ha assenyalat la cura del medi ambient com a “una altra de les apostes del Programa de Voluntariat de CaixaBank”. Així, ha destacat que al juny, coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, es va posar en marxa el 'Projecte R4: Repte, Recull, Recicla i Respira', per recollir de residus a zones naturals emblemàtiques del territori.





"Gràcies a aquesta iniciativa, en què van participar més de 200 voluntaris durant quatre mesos, s'ha arribat a alliberar l'entorn d'uns 6.000 quilos de residus, i s'han gestionat per al reciclatge posterior", ha explicat l'associació.





Finalment, ha apuntat que, de les accions realitzades en col·laboració amb entitats socials, els voluntaris han participat en recollides daliments, repartiment de joguines i altres iniciatives en el marc de les festes nadalenques.





Per a CaixaBank, "2021 ha estat un any marcat per la solidaritat, en què s'han atès les necessitats locals gràcies a la xarxa de col·laboració de voluntaris de CaixaBank a tot el territori" i ha destacat que, "després de l'any de pandèmia, totes les iniciatives s'han desenvolupat de manera flexible entre els entorns presencial i en línia, atenent les necessitats de col·lectius vulnerables i contribuint a la millora de la societat”.