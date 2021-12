La recuperació s'estanca amb l'ocupació creixent per sobre del PIB

Salvador Guillermo @ep





La recuperació de les economies espanyola i catalana continua en curs, encara que a un ritme més moderat, amb la particularitat que el creixement de l'ocupació és més accelerat que el del PIB, en un context de fort creixement de l'IPC . Així ho manifesta l'Informe de Conjuntura Econòmica del 3r trimestre del 2021 que han presentat avui el president de la Comissió de Fiscalitat de la institució, Valentí Pich, i el secretari general adjunt, Salvador Guillermo. Davant les tensions de preus provocats per la forta demanda, l'increment del preu de l'energia i les dificultats d'abastament, Foment del Treball adverteix que un augment dels salaris associats al moment de tensió temporal de preus pot provocar la consolidació d'aquesta inflació mitjà termini. Els organismes internacionals coincideixen que la inflació, no obstant, retornarà als nivells prepandèmia a mitjans del 2022.





Entre les principals causes del menor creixement i la major incertesa, figuren els persistents problemes d'abastament, l'augment dels costos dels inputs, l'increment de la inflació, un nombre més gran de vacants al mercat laboral, i la pujada del preu a la energia i les matèries primeres.





De fet, mereix una atenció especial el deteriorament en el creixement de la indústria durant el tercer trimestre del 2021. 8% (destacant la pujada de 10,6% de comerç, transport i hostaleria i de 8,8% d'activitats artístiques, recreatives i altres serveis), la construcció un descens de 8,2% i l'agricultura una contracció de 10, 0%. No obstant això, durant el 2n trimestre indústria (23,7%), construcció (11,7%) i serveis (17,6%) van mostrar una recuperació vigorosa, però les dificultats de l'aprovisionament i l'encariment de l'energia han posat en perill l'accelerat creixement.









L'augment de la inflació es considera temporal i les principals institucions internacionals preveuen que els preus s'estabilitzaran a partir del 2n semestre del 2022. En tot cas, el risc principal és cedir a les tensions no només amb increments salarials, sinó que també la pressió de preus podria forçar a accelerar una política monetària més dura, la qual cosa el creixement i desencadenaria una fiscalitat amb menys marge, atès el nivell de deute públic i l'elevació del cost.





IPC





A Espanya, l'IPC continua a la senda ascendent, amb una variació anual de 5,5% al novembre. A Catalunya, l'IPC va pujar un 5,3%.





Cal assenyalar que la mitjana del 2020 va ser en el cas d'Espanya de -0,3% i per a Catalunya de -0,4%. D'altra banda, la variació acumulada des del gener d'aquest any és de 5,3% i 4,9%, respectivament. En aquest sentit, el nivell de l'IPC actual és el més elevat pràcticament en dues dècades.









Turisme





Fins a l'octubre, van arribar a Espanya 24,8 milions de visitants, enfront dels 17,8 del mateix període de l'any anterior, és a dir, un 39,3% més respecte del 2020, però inferior al 2019. Catalunya, la segona CA de destinació principal –amb 4,6 milions de visitants, representant el 18,2% del total– va registrar un increment de 23,5% respecte al mateix període del 2020. La despesa total dels turistes internacionals en els primers 10 mesos de l'any va augmentar un 47,9% respecte al mateix període del 2020. Catalunya va representar el 16,1% del total de despesa, és a dir, 4.430 milions d'euros, fet que implica una pujada de 25,7%.





Pel que fa a l'evolució futura de l'economia espanyola, les previsions per a Espanya el segon trimestre d'aquest any, per al 2021, eren de 6,4%; 5,9% i 5,6%, segons FMI, CE i OCDE, respectivament. Ara, al quart trimestre, les estimacions són de 5,7%, 4,6% i 4,5%.





Sector exterior





Les vendes a l'exterior catalanes van pujar el 24,8% (59.113 milions d'euros, el 25,7% del total d'Espanya). Per part seva, les importacions es van incrementar un 18,8% (65.329 milions d'euros, un 26,9% del total d'Espanya). Com a conseqüència, la balança comercial va registrar un dèficit de 6.216 milions d'euros, un 18,6% més baix que en el mateix període del 2020.









Mercat de treball





Segons dades de l'EPA del tercer trimestre del 2021, a Espanya, l'ocupació va pujar a 359.300 persones respecte al trimestre anterior (sense incloure ERTEs), arribant a les 20.031.000 persones ocupades. En els darrers 12 mesos, l'augment de l'ocupació va ser de 854.100 persones, un 4,5% més que en el mateix període del 2020. Les pujades anuals són de 739.100 ocupats més en serveis, 44.300 més en construcció, 40.400 a la indústria i 30.400 en agricultura.





D'altra banda, l'atur va disminuir en 127.100 persones respecte al segon trimestre i en els darrers 12 mesos va baixar en 306.200, fet que implica una reducció de 8,2%. El total d'aturats se situa a 3.416.700 i la taxa d'atur en 14,6% per al conjunt d'Espanya. A Catalunya, la taxa d'atur va baixar fins al 10,9%.