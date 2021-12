Mor als 79 anys Luis Raluy, director de circ i el més gran de la saga Raluy

Luis Raluy @ep





Luis Raluy Tomás , director de circ, matemàtic, físic, escriptor, músic, artista i pallasso de cara blanca ha mort als 79 anys, després d'una llarga malaltia, a València, segons ha informat la família en un comunicat.





El més gran de la saga Raluy ha estat un "esperit autodidacta, nòmada, lliure" que "ha apostat sempre per un món sense fronteres , per la pau, per l'entesa dels pobles i lliurat en cos i ànima al circ".





El fill del fundador del Circ Raluy deixa darrere seu un "legat centenari que perdurarà en el temps i que seguirà viu a través del Circ Raluy Legacy, on hi ha tota la seva família unida". "Ell és circ i mai no morirà", afegeix la família, que acomiada "amb un gran dolor aquesta persona tan especial, plena de llum, bondat i que recordarem amb l'afecte i l'amor que ell brindava a tothom que se li acostava ".