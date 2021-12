El diari prodemocràtic de Hong Kong 'Stand News' anuncia el tancament després d'un retail de detencions

Comunicat que apareix a la pàgina web del diari traduït a l'espanyol @ep





El diari prodemocràtic ' Stand News ' ha anunciat aquest dimecres el seu tancament "immediat", després que sis persones relacionades amb el diari hagin estat arrestades després d'una batuda policial en què també han confiscat material periodístic.





En un missatge publicat a través del seu compte a la xarxa social Facebook, 'Stand News' ha detallat que la seva pàgina web i les xarxes socials del diari "seran eliminades en pocs dies". A més, ha ressaltat que, des de la seva fundació, ha estat “compromès amb la protecció de la democràcia, els Drets Humans i la llibertat” . "Gràcies als lectors per recolzar-nos sempre", ha dit.





La policia de Hong Kong ha arrestat aquest dimecres almenys 6 persones relacionades amb el diari. Al voltant de les 8.00 hores (hora local), prop de 200 agents han entrat a les oficines del diari han detingut almenys sis empleats i exempleats per publicar material sediciós, segons recull el diari hongkonguès 'Hong Kong Free Press'.





L'editor en cap interí, Patrick Lam, i l'exeditor en cap, Chung Pui Kuen, han estat arrestats juntament amb l'exdirector i exeditor de la secció de Ciència, Chow Tai Chi. Segons les fonts locals, han estat detingudes també tres persones més: una advocada, Margaret Ng, una exmembre de la junta del diari, Christine Fang, i la cantant a favor de la democràcia Denise Ho.





La Policia de Hong Kong ha argumentat que tenien una ordre judicial per entrar a les oficines i, aparentment, ja haurien registrat les seves residències, segons recull el diari 'South China Morning Post'.





Al marge de les detencions a les oficines del diari, el president de l'Associació de Periodistes de Hong Kong, Ronson Chan, també hauria estat detingut pels agents policials per fer una investigació.





Aquests arrestos es produeixen només un dia després que un tribunal hongkonguès hagi dictat un càrrec addicional al magnat dels mitjans de comunicació Jimmy Lai ia sis exmembres més del personal del desaparegut periòdic a favor de la democràcia 'Apple Daily' per sedició.





En aquest sentit, el grup està acusat de conspirar, juntament amb les marques d''Apple Daily', de “imprimir, publicar, vendre, oferir per a la venda, distribuir, exhibir i/o reproduir publicacions sedicioses” , segons recullen els mitjans locals .





El diari 'Apple Daily', propietat del magnat opositor hongkonguès va tancar les seves operacions a Taiwan a primers de mes en què suposa l'estocada definitiva al seu imperi mediàtic, dissolt per les autoritats xineses per violar una polèmica normativa denunciada pels dissidents com una campanya d'opressió.





Lai, fundador del conglomerat Next Digital, es troba ara a la presó per participar en les protestes no autoritzades celebrades el 2018 i 2019 a Hong Kong contra la intervenció xinesa a l'autonomia judicial del territori --traduïda finalment en una polèmica llei de seguretat que l'oposició entenia com una eina per perseguir els dissidents--.





Fins a la seva darrera edició impresa, el diari era un dels més populars de Hong Kong. Tot i això, la decisió sobre el seu tancament ha estat presa després que un columnista fos detingut --Li Ping-- sospitós de "conspiració per confabular-se amb països estrangers o forces estrangeres per posar en perill la seguretat nacional", segons les autoritats.





El mateix dia de la seva dissolució, l'Associació Mundial de Diaris i Editors de Notícies (WANIFRA) va anunciar el premi Ploma d'Or 2021 al diari pels temors i els reptes dels periodistes de Hong Kong, de la regió i del món davant el augment de les restriccions a la seva capacitat per fer la seva feina de forma creïble i independent”.