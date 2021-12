Consulta el nou horari de les terrasses a Badalona

Rubén Guijarro @ep





L'Ajuntament de Badalona ha signat aquest dimecres un acord amb restauradors i entitats veïnals per fixar els horaris que han de complir les terrasses de bars i restaurants de la ciutat durant el 2022, ha informat en un comunicat.





Han signat aquest acord l'alcalde de Badalona, Rubén Guijarro ; el president de la Federació d'Associacions de Veïns de Badalona (Favb), Julio Molina ; la presidenta de l'Associació Forquilla Badalona, Roser Fernández , i la representant del Gremi d'Hostaleria i Turisme del Barcelonès Nord i Maresme Sud, Núria Garriga .





L'acord contempla quatre tipologies diferents d'horaris per a l'obertura i el tancament de les terrasses de bars i restaurants: un de genèric per a tots els locals de negoci d'hostaleria i tres d'específics per a tres zones diferents de la ciutat.





De març a octubre, l'horari genèric serà de 8 a 00.00 hores els laborables i festius i fins a la 1.00 hores els divendres, dissabtes i vigílies de festiu, i, de novembre a febrer, els laborables i festius fins a les 23.30 hores i la resta fins a les 00:00.





HORARIS ESPECÍFICS





Hi haurà un horari restringit al carrer de Franesc Layret, entre els carrers de Jaume Borràs/Sant Miquel i l'avinguda de Martí Pujol, quan aquesta via es talla al trànsit i és de vianants durant els caps de setmana i festius.





L'horari serà de 9 a 1.00 hores els dissabtes, fins a les 1.00 els diumenges vigílies de festiu i festius vigílies de festiu, i fins a les 00.00 els diumenges vigílies de feiners i festius vigílies de feiners.





També s'ha fixat un horari concret per als establiments situats a la Rambla, al passeig Marítim i al carrer de Santa Madrona, que serà, de març a octubre, de 8.00 hores a 2.30 els divendres, dissabtes i vigílies de festiu, i els laborals i festius fins a les 00.30 hores.





De novembre a febrer, serà de 9.00 hores fins a 1.30 els divendres dissabtes i vigílies de festiu, i fins a les 00.30 hores laborables i festius.





Finalment s'ha fixat un horari per a zona especial d'atenció i sensibilitat, emmarcada als carrers Xile, Simancas, Rafael de Casanova, Onze de Setembre, Mariscal Cabanes, Balmes, Santiago, Còrdova, Covadonga, plaça dels Andes, Jerez de la Frontera , Marquès de Mont-roig, Iquic, Alfons XII, Almeria, Arquimedes, plaça Sant Roc, plaça Camarón, Príncep d'Astúries i Sant Joan Evangelista.





De març a octubre, serà de 8.00 a 00.30 hores els divendres, dissabtes i vigílies de festiu, i també els laborals i festius, i de novembre a febrer fins a les 23.30 hores cada dia.