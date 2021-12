Bigote Arrocet desmenteix que estigui sortint amb Bárbara Rey

Bigoti Arrocet @ep





Fa just una setmana es filtrava la notícia: Bigote Arrocet i Bárbara Rey ¡enamorats! La parella, que fa tres mesos que és de discreta relació, anava junta i molt feliç a una festa a la capital i, molt còmplices, confirmaven, segons els testimonis de la seva aparició estrella, que el seu fort era més que una amistat i que entre tots dos hi ha autèntica "màgia".





Un affaire que enxampava completament per sorpresa la filla de la vedette, Sofia Cristo - "no hi ha res entre ells" assegurava - mentre que Bárbara, sense confirmar ni desmentir el seu idil·li amb Bigote, assegurava estar "molt a gust" i deixar en mans del destí en què derivarà la seva especial amistat amb l'ex de Teresa Campos: "Déu dirà, jo estic molt bé" confessava després de la publicació de les primeres imatges amb el xilè.





Pel que fa a Edmundo, silenci absolut. Tan fugisser com sempre, l'humorista posava rumb a Eivissa després de la confirmació de la seva història d'amor amb Bárbara per passar les vacances de Nadal en companyia dels seus fills sense dir ni una paraula sobre una de les notícies del moment.





Tot i això, i abans de tornar a Xile, Bigote ha reaparegut públicament aquest dimecres per un motiu molt especial: la inauguració del monument homenatge a Chiquito de la Calçada a Màlaga. Somrient i desvetllant que "dins del que és possible" està "molt bé", l'humorista no ha pogut evitar una riallada travessa quan li hem preguntat pel seu afer amb Bàrbara: "Ai, Déu meu" ha exclamat quan li hem preguntat si per almenys confirma que la vedette és una amiga.





Molt emocionat durant l'homenatge al seu amic Chiquito - de qui va destacar una vegada més la seva qualitat humana i la relació tan especial que va tenir amb l'inoblidable humorista, a qui ha denominat com a 'història de la televisió' - Bigote ha acabat pronunciant-se sobre la seva relació amb la vedette i, per a la nostra sorpresa, l'ha desmentit: "En comptes de relacionar-me amb altres coses. Es diu allò que no és veritat" ha afirmat, negant ser el nou rei de Bàrbara Rei. "Per a res, per a res. Estem molt bé, som molt amics i res, però avui dia venim a parlar de Chiquito" ha confessat.





Mantenint que porta "molt temps" solter i que és la premsa qui "inventa" els seus affaires, Edmundo no tanca tanmateix la porta a enamorar-se de nou però, pel que sembla, no serà de la vedette: "Això és el destí, mai no se sap".