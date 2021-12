Santiago Segura alerta que l'estat de salut d'Antonio Resines és "delicat"

Antonio Resines @ep





L'actor i director de cinema, Santiago Segura , ha publicat un emotiu missatge dirigit al seu amic Antonio Resines: "El meu amic Antonio Resines és a l'UCI. El seu estat és delicat i sembla que es veurà obligat a passar-hi la nit de Cap d'Any", ha informat Segura,





"Antonio és una de les persones més maques, simpàtiques, assequibles, positives i generoses que m'he trobat en aquesta professió. Crec a més que la seva manera de ser traspassa els seus personatges i això fa que la gent l'estimi i l'apreciï encara sense conèixer-lo , perquè transmet proximitat i genera bon rotllo", ha afirmat Santiago Segura a través d'Instagram. “ Treballar amb ell és un plaer. És un gran company amb qui és difícil avorrir-se ”, sentencia.







Per això, desitja amb totes les seves "forces que superés aquest tràngol, i crec fermament que ho aconseguirà". A més, ha fet una petició molt especial a tota la població: "No sé si demanar-vos que reseu per ell (el prec és una eina poderosa però només per als creients), cosa que sí que us vull demanar, a tots els que us caigui bé Antonio, és que penseu una estoneta en el de manera positiva, que desitgeu amb força que es recuperi, i que mentalment li envieu molta energia i ànims… d'alguna manera sento que arribarà una onada de desitjos i energia que se'n van a convertir en força sanadora!", ha assegurat Santiago Segura en un missatge que ha emocionat tothom.