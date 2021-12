Boires i onades posen demà en risc 12 províncies, amb màximes de fins a 27ºC

Boira @ep





Les boires --que seran localment persistents a les dues altiplans-- i l'onatge posaran aquest dijous en risc 12 províncies, en una jornada que tornarà a estar marcada per les elevades temperatures, amb màximes de fins a 25ºC a la Península i 27ºC a les Canàries , segons la predicció de l' Agència Estatal de Meteorologia (AEMET ) que precisa que aquests valors estan força per sobre dels habituals per a finals de desembre a gairebé tot el país.





En concret, la boira activarà els avisos a Burgos, Lleó, Zamora, Palència, Salamanca, Sòria, Valladolid, Albacete, Ciudad Real, Toledo i Madrid mentre que la Corunya estarà en risc per fenòmens costaners.





Aquest dijous, a tot el país predominarà temps anticlònic, sec i estable. Al principi de la jornada s'esperen cels ennuvolats o amb intervals a Galícia, Pirineus i, per boires, a zones de l'interior peninsular així com, per boires, al golf de Cadis i Alborán, tendint a anar quedant poc ennuvolat al llarg del dia. El cel estarà poc ennuvolat o clar a la resta del país.





Les boires seran localment persistents a les dues altiplans i conca de l'Ebre, així com boires al golf de Cadis i Alborán. S'espera baixa probabilitat de calima a les Canàries.





Pel que fa a les temperatures diürnes, aniran en descens en zones de boira de l'altiplà Nord i conca de l'Ebre, en augment a bona part de la resta peninsular i a les Canàries, mentre que al litoral Cantàbric i àrea mediterrània romandran amb pocs canvis. En el cas de les nocturnes, patiran un lleuger descens a bona part de la Península, en augment en zones de muntanya, amb algunes gelades febles al Pirineu i punts aïllats de l'interior.





La màxima de la Península s'assolirà a Granada, amb 25ºC, seguida d'altres valors importants com Múrcia, amb 23ºC; o Bilbao, Girona, Jaén o Màlaga, totes amb 21ºC. La màxima del país s'assolirà a les Canàries, en concret, a Las Palmas de Gran Canària, amb 27ºC.





Finalment, el vent bufarà del sud a Galícia i Cantàbric, amb alguns intervals de fort al litoral oest de Galícia; del nord-oest a l'Empordà i, fluix, al baix Ebre i les Balears; fluix de llevant a l'Estret i sud-oest peninsular, i fluix variable o en calma a la resta, amb una mica de component est a les Canàries.