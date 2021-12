Ana Obregón dona positiu en covid-19 i no podrà presentar les campanades de RTVE

Ana García Obregón /@EP







La presentadora Ana García Obregón no donarà finalment les Campanades a Televisió Espanyola després d'haver donat positiu per covid-19, encara que es troba bé, a casa seva. Jacob Petrus serà el seu substitut amb Anne Igartiburu, segons ha confirmat la televisió pública aquest dimecres.





"Dir-vos que estic bé, a casa, com si fos un refredat superfort gràcies a les vacunes", ha apuntat la mateixa García Obregón a través del seu compte de la xarxa social Instagram. "Sento moltíssim haver de comunicar-vos que he donat positiu a covid i no podré estar a la Puerta del Sol acomiadant l'any amb tots vosaltres com m'hauria agradat (...) Aquesta variant vola, és a tot arreu. Us ho diu algú que no ha sortit de casa seva en tot el Nadal i no obstant ho he agafat", ha apuntat la presentadora.







Comunicat d'Ana García Obregón al seu perfil d'Instagram





Per segon any consecutiu, RTVE havia triat la dupla d'Anne Igartiburu i Ana García Obregón, després dels resultats d'audiència excel·lents de l'any passat, amb la televisió pública com la cadena més vista per al canvi d'any. Aquesta serà la 17a retransmissió consecutiva d'Anne Igartiburu, mentre que el presentador d'"Aquí la tierra" s'estrena en aquesta tasca, ha confirmat RTVE.





Després de les campanades de la Puerta del Sol, una hora després Nieves Álvarez i Roberto Herrera prendran el relleu des de les Canàries, concretament des de l'illa de La Palma per donar les campanades solidàries "RTVE Tots som La Palma".