L'Audiència de Barcelona dona el vistiplau perquè Europa pugui investigar David Madí

L' Audiència Provincial de Barcelona ha ratificat la decisió inicial del jutge que investiga el cas 'Voloh' d'enviar a la Fiscalia Europea una conversa telefònica del 2020 en què l'exdirigent de CDC, David Madí, afirma que es va reunir en "petit comitè "amb Iván Redondo, excap de Gabinet de Pedro Sánchez, perquè l'organisme decideixi si hi ha base per obrir una investigació per un possible desviament de fons Next Generation de la UE.





Segons recull la interlocutòria, consultada per Europa Press, es tracta d'una conversa interceptada per la Guàrdia Civil durant l''Operació Voloh' en què Madí i JF, un soci de RSM Spain Consultores i parent seu, van comentar "aspectes de la gestió dels fons europeus per a la recuperació", tal com reconeix la defensa del mateix Madí, encara que nega que s'ordís cap acord per al seu repartiment.





LA TRUCADA TELEFÒNICA





La trucada es va produir un dia després que se celebrés una trobada de la patronal Foment del Treball a la qual van acudir, a més de Madí i Redondo, uns 60 membres de la patronal catalana, i on l'exassessor de Sánchez "es va referir a la gestió de fons europeus per a la recuperació econòmica en el context de la pandèmia", apunta la defensa de l'antic convergent.





A la xerrada telefònica, Madí manifestava: "Cal establir un canal per entrar... jo em vaig veure... amb Foment... formo part de Foment... i vam tenir una reunió... de petit comitè... amb Iván Redondo... Això serà un berenar de negres... són 140.000 milions".





L'Audiència Provincial indica que, "certament podria sostenir-se que res il·lícit s'infereix de tal conversa, podent referir-se a expectatives d'obtenció d'ajudes europees, però tampoc podria descartar-se que, atesa la investigació penal ('Voloh') sobre presumptes fraus de subvencions, entre altres suposats delictes, la finalitat que animés l'investigat fos la de desviar fons públics”.





En aquest sentit, els magistrats assenyalen que, de les paraules de Madí en què diu que cal "establir un canal per entrar", nuades a l'al·lusió a Redondo, "sí que és possible inferir que aquesta reunió en 'petit comitè' es va produir al marge de la mantinguda amb 60 assistents més”.





EUROPA DECIDIRÀ SI OBRIR UNA INVESTIGACIÓ O NO





Per això, donen suport a la iniciativa del jutge de traslladar a la Fiscalia Europea aquesta conversa perquè l'analitzi i decideixi si hi ha base per obrir una investigació per un possible desviament dels diners rebuts de la UE.





En qualsevol cas, l'Audiència Provincial subratlla que aquesta "posada en coneixement" de la Fiscalia Europea no implica que s'iniciï un procés de recerca penal, una decisió que queda a les mans dels fiscals delegats de la UE.





Així, desestima el recurs d'apel·lació de Madí, que al·legava que només parlava de com "presentar projectes per aconseguir fons europeus". El Ministeri Fiscal es va alinear amb la defensa esgrimint que la xerrada recull "expectatives de negoci per als clients de l'apel·lant", que només estaria intentant "articular projectes per optar a les ajudes europees".





Tot i això, les acusacions formades per entitats com 'Catalunya suma per Espanya', 'Impulso Ciudadano' i 'Societat Civil Catalana' --entre d'altres-- es van oposar al recurs en entendre, com el jutge, que podia haver-hi matèria d'investigació per a la Fiscalia Europea.

Aquest assumpte s'emmarca en el cas 'Voloh', on el jutge Joaquín Aguirre investiga el presumpte desviament de fons públics per finançar el 'procés' i que té Madí entre els imputats.