Catalunya avala la reducció de quarantenes a set dies

El conseller de Salut, Josep Maria Argimón





La Conselleria de Salut de la Generalitat ha avalat la reducció de la quarantena per covid-19 a set dies aprovada aquest dimecres per la Comissió de Salut Pública, tot i que ha demanat "generar, reforçar i recopilar detingudament l'evidència científica" que permeti establir aquest canvi de protocol.





En un comunicat aquest dimecres, la Conselleria ha explicat que "no s'ha mostrat en contra de la mesura" i que la petició d'una evidència científica més gran també ha estat realitzada per altres comunitats autònomes i per la ponència d'Alertes del Ministeri.





A més, ha demanat "claredat i coherència" en els missatges que es llencin des del Govern central sobre els canvis de protocol i la seva aplicació.