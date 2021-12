Quan entra en vigor la quarantena de set dies i qui la pot complir?

Dona en quarantena, arxiu /@EP





La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha precisat que la reducció de les quarantenes de 10 a 7 dies s'aplicarà exclusivament per a les persones positives amb covid que no tinguin símptomes i entrarà en vigor a partir d'aquest dijous, 30 de desembre, per als casos que es diagnostiquin des de dijous mateix.





Així ho ha dit Darias en roda de premsa aquesta tarda, després que la Comissió de Salut Pública hagi acordat per unanimitat de tots els seus membres rebaixar a 7 dies el període d'aïllament de les persones contagiades.





A més, els contactes que requereixen quarantena (és a dir, aquelles persones no vacunades que són contacte estret d'un positiu) també rebaixen el seu període de quarantena a 7 dies.