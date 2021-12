Gijón deixarà que els locals d'oci nocturn passin a ser d' "oci diürn"

Sala d'oci nocturn, arxiu /@EP





L'alcaldessa de Gijón, Ana González Rodríguez, ha signat aquest dimecres una Resolució d'Alcaldia perquè discoteques, sales de ball, bars de copes amb o sense actuacions musicals en directe, que comptin amb llicència municipal d'obertura en vigor, puguin obrir, mitjançant una simple comunicació, en horari i condicions fixades per a establiments d'hostaleria i restauració.





En aquest sentit, no podran utilitzar equips de reproducció de música amplificada, l'horari màxim de tancament quedarà fixat a les 01.00 hores i el d'obertura podrà començar a les 6.00 hores.





No es permetrà l'ús de la pista de ball o similar, i hauran de respectar-se les mesures de distanciament i aforament fixades per les autoritats sanitàries. Així mateix, es permetrà la utilització dels equips de reproducció/amplificació sonora, sempre que operin com a música ambiental en els termes recollits a l'Ordenança Municipal del Soroll, és a dir, que el màxim volum no superi els 70 dBA a tots els punts del local.





Addicionalment, poden sol·licitar llicència de terrassa de conformitat amb el que estableix l'Ordenança Reguladora de la Instal·lació de Terrasses d'Hostaleria a la Via Pública. L'objectiu d'aquesta resolució és, igual que la subscrita el 16 de juliol d'aquest any i el setembre del 2020, que la situació generada per la covid-19 sigui menys lesiva sense generar cap risc per a la salut pública.





Per tant, quedarà sense efecte quan s'acordi l'aixecament de les restriccions horàries imposades per a l'obertura de l'oci nocturn o quan així ho determini l'Ajuntament en funció de l'evolució de la pandèmia.