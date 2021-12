Brussel·les impedeix a Volkswagen portar a Martorell la seva fàbrica de bateries

Cadena de muntatge de SEAT a Martorell/ @EP





Les condicions del PERTE del Vehicle Elèctric i Connectat impedeixen a Volkswagen situar la seva gigafactoria de bateries a Martorell, la seva caserna general a Espanya. La lletra petita fixada des de Brussel·les obliga el consorci propietari de Seat a destinar les seves inversions en capital fix a les regions amb menor renda per càpita. Cosa que impactarà a l'economia de la comarca del Baix Llobregat perquè SEAT representa el 4% de l'economia catalana.







EL SECTOR AUTOMOBILISTIC VITAL PER A LA COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT







La implantació de la planta de l'automobilística Seat a Martorell ha transformat completament la realitat demogràfica, social i econòmica dels municipis del nord de la comarca del Baix Llobregat, on s'han implantat moltes proveïdores de la marca catalana així com empreses d'altres sectors .





El 22 de febrer de 1993, el Rei Joan Carles i el llavors president de la Generalitat Jordi Pujol van inaugurar la planta de Seat a Martorell, un municipi que aleshores tenia 17.000 habitants enfront dels 28.000 que suma actualment, molts dels quals són treballadors de Seat i de les firmes proveïdores que es van traslladar a la zona per viure més a prop del seu lloc de treball.









Al seu voltant han crescut en població Martorell, però també Abrera, Esparreguera, Olesa de Montserrat i Sant Esteve Sesrovires. Un creixement que s'explica, en gran part, per la implantació de Seat i altres empreses i perquè el preu més assequible dels habitatges va atreure molts joves de la primera corona metropolitana durant l'època de la bombolla immobiliària.







Seguint l'estela de Seat, nombroses empreses proveïdores de l'automobilística es van instal·lar a l'entorn de Martorell, principalment a Abrera, que acull 13 empreses que treballen gairebé en exclusiva per a la marca catalana als polígons industrials de Sant Ermengol i del Barcelonès, on ocupen 156.000 metres quadrats de terreny.





L'ESPANYA BUIDADA GUANYA RELLEVÀNCIA A EUROPA





En paral·lel, l'Espanya buidada guanya sencers per acollir la planta de bateries, la gran aposta del gegant alemany que preveu captar prop de 900 milions de finançament públic i mobilitzar inversions per fins a 3.500 milions. La UE ha optat per donar suport al PERTE del cotxe elèctric en dos documents jurídics, tots dos de l'any 2014. Un és el text de directrius sobre ajuts estatals per a la protecció del medi ambient i l'energia del 2014; i l'altre és el marc d'ajuts estatals de recerca i de desenvolupament i d'innovació.





Amb aquest marc jurídic el Ministeri d'Indústria ha aconseguit 'destopar' els imports dels ajuts públics destinats a l'impuls del cotxe elèctric, però Brussel·les s'ha mantingut contundent quant a la inversió en béns de capital, que ha quedat al marge de qualsevol negociació. En conseqüència, Volkswagen haurà d'aixecar la seva fàbrica de bateries en alguna de les regions afectades per la pèrdua d'ocupació o en què el nivell de vida sigui "anormalment" baix , atès que bona part de la injecció pública procedirà de mecanismes de finançament estructurals com el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).





Això exclou els grans eixos industrials del nostre país, cosa que deixa fora les CCAA de Catalunya, Madrid, el País Basc i Navarra. També a les ciutats de Saragossa i València. Grup Volkswagen haurà de prendre la decisió aviat, de cara a arrencar com més aviat millor la que promet ser la 'joia' del PERTE de l'automoció , un projecte on el gegant alemany compta amb potents aliats espanyols.







Extremadura es posiciona com una de les favorites a la licitació per acollir l'esmentada gigafactoria.





La publicació aquest dimarts del PERTE conegut com a VEC (Vehicle Elèctric i Connectat) al BOE és el primer pas perquè Grup Volkswagen posi en marxa la seva maquinària, una vegada difoses les condicions per accedir als 2.975 milions d'euros destinats al primer pla de recuperació amb càrrec als fons Next Generation.