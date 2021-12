Sanitat justifica reduir quarantenes en positius simptomàtics per "menor període d'incubació" d'òmicron

Carolina Darias /@EP





La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha justificat la decisió de reduir les quarantenes dels positius a COVID-19 a set dies pel fet que òmicron té un "menor període d'incubació" que les variants anteriors.





Aquesta tarda, la Comissió de Salut Pública, en què estan representades les comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat, ha acordat "per unanimitat" reduir la quarantena de tots els positius asimptomàtics per COVID-19 a set dies, davant dels deu actualment fixats.





Segons han informat fonts sanitàries a Europa Press, igualment els no vacunats asimptomàtics que han estat contactes estrets d'un positiu també veuran reduït el període d'aïllament fins als set dies, en comparació de deu fins ara. La norma ja establia que els vacunats que eren contacte estret no havien de fer quarantena.





Tal com ha precisat la ministra en roda de premsa després del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS), no s'exigirà cap prova per posar fi a aquest aïllament. Aquesta reducció de la quarantena entrarà en vigor a partir dels casos que es diagnostiquin demà.





"És una variant més transmissible i amb més capacitat de contagis. Fins ara els casos presenten una lleugeresa més gran respecte a onades anteriors. Haurem de monitoritzar l'evolució d'òmicron dia a dia amb un seguiment especial a la positivitat, hospitalització i UCI", ha reflexionat Darias.





El director de l'Institut de Salut Carles III (ISCIII), Cristóbal Belda-Iniesta, també ha coincidit amb l'opinió de la ministra. "Aquests canvis en els temps de quarantena estan vinculats als períodes d'incertesa. Des del moment de contacte amb un positiu fins als símptomes, a les primeres onades de la pandèmia aquests períodes d'absència de simptomatologia podien ser molt prolongats. Conforme han anat evolucionant les diferents onades i les diferents variants hem vist que aquest període d'incubació s'escurça molt en el temps. Per tant, el període d'incertesa es redueix. El que es fa ara és ajustar els períodes d'aïllament a aquest període inicial d'incertesa" , ha argumentat.





D'altra banda, Darias ha defensat perquè s'ha optat per escurçar les quarantenes malgrat que encara no s'ha pronunciat la Ponència d'Alertes. Segons la ministra, aquests experts han comunicat que "necessitaven més temps" per prendre la decisió, però que "no veien malament la possibilitat de baixar-la als set dies".





"Això va motivar que la Comissió de Salut Pública es reunís, valorés la situació i, atès l'especial moment en què estem, han valorat la necessitat de fer-ho així, especialment pel menor període d'incubació d'òmicron", ha reivindicat.