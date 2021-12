Francisco Marhuenda, positiu en Covid-19

Francisco Marhuenda /@Captura d'un vídeo de La Razón





Francisco Marhuenda, director de La Razón, ha comunicat que s'ha contagiat de Covid-19. Així ho explica a la seva contraportada del 29 de desembre, on també assegura que es troba bé.





"Al final he caigut. Sóc un més de la freda estadística. Divendres tenia mal de coll, estava destempat i amb mal de cap. No tenia febre. Com sóc propens a agafar refredats o grips sense importància, però portava sense patir-los des de la irrupció de la covid, vaig pensar que havien tornat", escrivia.





Però no era un refredat sinó el Covid-19: “Em podia sentir afortunat per aquest període sense tossir. En altres ocasions mai no m'havia quedat a casa i havia fet vida normal. Dilluns vaig descobrir, en una prova rutinària, que era una altra víctima de la bestiola malgrat les mascaretes i les precaucions" .





Marhuenda comptava amb les tres dosis de la vacuna i creu que gràcies a això és "el constipat més lleu" que ha patit a la seva vida. "A la televisió i la ràdio havia dit que tots acabaríem passant la malaltia, encara que la virulència ha remès i no patim una situació d'alarma com va passar al principi. Com que sóc una persona maniàtica i previsora, m'havia preocupat de tenir la pauta de vacunació completa amb tres dosis. En el meu cas, i sense ànim de minimitzar la pandèmia, ha estat el refredat més lleu que he patit a la meva vida. Per tant, sóc molt afortunat. La part negativa és que estic confinat a casa, una cosa que detesto, però segueixo treballant amb la incomoditat de portar la mascareta a casa per no contagiar la meva família", va explicar.