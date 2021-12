Només el 25% de la població espanyola, de quatre CCAA, afrontarà la nit de Cap d'Any sense restriccions

Toc de queda @ep





Madrid , Castella-la Manxa , Castella i Lleó i Extremadura són les quatre comunitats autònomes que, de moment, han decidit descartar l'aplicació de restriccions addicionals per l'increment dels contagis de coronavirus, fet que implica que almenys 12 milions d'espanyols , el 25% de la població, viuran la Nit de Cap d'Any sense restriccions.





Aquestes quatre comunitats autònomes sí que han llançat una sèrie de recomanacions per viure aquestes dates, però es resisteixen, a hores d'ara, a aplicar noves restriccions obligatòries, com sí que han fet la resta de regions, que han establert mesures que van des del toc de queda o tancament d'hostaleria a partir de certa hora fins a la implantació del passaport Covid.





En qualsevol cas, aquestes són les mesures a cada comunitat autònoma:





ANDALUSIA





-- És obligatori el passaport Covid o una prova diagnòstica negativa per a l'interior d'establiments d'hostaleria, lleure, esbarjo i per a residències de gent gran i hospitals.

-- Es recomana limitar els àpats de Nadal a un màxim de dos nuclis familiars.

-- Deixa en mans dels ajuntaments la decisió sobre la nit de Cap d'Any i Cavalcades.





ARAGÓ





-- És obligatori el passaport Covid en hostaleria per a celebracions de més de deu persones, oci nocturn, salons de joc, visites a hospitals, centres socials especialitzats i en grans esdeveniments de més de 500 assistents en tancat i 1.000 en obert.

-- Tancament de l'hostaleria i la restauració a les 00.00 hores -llevat del dia de la nit de Cap d'Any, que podran allargar l'hora de tancament fins a les 02.00 hores-.

-- Tancament dels establiments d'oci nocturn a les 02:00 hores.





ASTÚRIES





-- El passaport Covid és obligatori per a l'accés a centres sociosanitaris, equipaments culturals, esportius, de restauració o de lleure.

-- Tancament de l´interior d´establiments de l´oci nocturn.

-- Tancament dels establiments hostalers a la 1.00 com a màxim.





BALEARS





-- És obligatori el passaport Covid en tota la restauració i en activitats de més concentració social. També per als treballadors sanitaris o, si no, la realització de tres PCR setmanals.





CANÀRIES





-- El passaport Covid està implantat a les Canàries de forma voluntària.

-- La Justícia ha de decidir si avala el toc de queda a totes les illes Canàries per a les nits del 31 a l'1 de gener i el 5 de gener.





CANTÀBRIA





-- És obligatori el passaport Covid per accedir a l'interior de l'hostaleria i l'oci nocturn, esdeveniments culturals com el cinema, el teatre i altres recintes d'espectacles i cites multitudinàries i esdeveniments esportius -- en el cas dels dos últims es limita a aquells esdeveniments en què està permès menjar i beure --.

-- Als municipis amb més incidència del virus -- els més poblats i tots els que té més de 5.000 habitants -- no podrà obrir l'oci nocturn. A aquestes localitats també es reduirà l'aforament en activitats esportives o culturals.





CASTELLA I LLEÓ





-- Sense restriccions obligatòries a Castella i Lleó per a aquestes dates.

-- Es recomana, això sí, limitar el nombre d'unitats de convivència i persones a les reunions familiars d'aquests dies.





CASTELLA-LA TACA





-- No hi ha restriccions addicionals a Castella-la Manxa per a aquests dies.





CATALUNYA





-- Toc de queda entre les 1.00 i les 6.00 hores.

-- Tancament de l'oci nocturn.

-- Reducció d'aforaments al 70% en diversos sectors.

-- Limite de les trobades socials a un màxim de deu persones.

-- S'exigeix el passaport Covid per a hostaleria, gimnasos i per visitar familiars a residències.





EUSKADI





-- És obligatori el passaport còvid per a hospitals, residències, tota l'hostaleria i restauració, sales de concerts, festivals musicals i altres esdeveniments culturals i artístics en espais tancats, poliesportius i gimnasos.

-- Tancament d'activitats comercials, socials i culturals a les 1.00 hores.

-- Limitació d'aforaments al 60%.

-- Es prohibeix consumir drets en hostaleria, restauració i oci nocturn.

-- Els grups no excediran les 10 persones.





EXTREMADURA





-- Sense restriccions obligatòries a Extremadura per a aquestes dates nadalenques.

-- Es recomana, això sí, que les taules no siguin de més de deu persones, i que els nuclis de convivents que es reuneixin siguin "els menys possibles".





GALÍCIA





-- És obligatori el passaport Covid per accedir a l'hostaleria i restauració, lleure nocturn, albergs turístics, i centres, serveis i establiments sanitaris.

-- Tancament d'hostaleria a partir de les 00.00 hores, llevat de divendres i dissabte, que serà a les 01.00 hores.

-- Tancament de l'oci nocturn a partir de les 02:00 hores.

-- Limitació en hostaleria a vuit comensals a l'interior i deu a terrassa.

-- Prohibició de reunions entre les 2 i les 6 de la matinada.





LA RIOJA





-- És obligatori l'ús del passaport Covid per a majors de 12 anys per accedir a locals d'oci nocturn, restaurants amb un aforament superior a 50 comensals, residències, sales de festa, gimnasos i esdeveniments a l'aire lliure de més de 1.000 persones de públic en què sigui possible consumir menjar i beguda.

-- Tancament de bars, esdeveniments i discoteques a les 1.00 hores.

-- Es recomana un màxim de deu assistents i un màxim de dos grups de convivència a les reunions familiars.





MADRID

-- No hi ha restriccions addicionals a Madrid per a aquests dies de Nadal.

-- La Comunitat, això sí, descarta les macrofestes la nit de Cap d'Any, algunes per desistiment de promotors i altres per no tenir pla Covid.





MÚRCIA





-- Tancament de tota activitat no essencial a partir de la 1 de la matinada.

-- Es limiten els comensals per taula a bars i restaurants a deu a interiors i dotze a exteriors.

-- En lleure nocturn, no es permet l'ús de les pistes de ball i el consum a la barra i als exteriors serà sempre assegut.

-- S'exigeix el passaport Covid per a l'oci nocturn, i opcional als locals de celebracions, restauració i hostaleria.

-- Es recomana evitar concentracions de persones a la via pública.





NAVARRA





-- Obligació del passaport Covid per accedir a bars especials i discoteques, restaurants amb un aforament de més de 60 comensals, per a tot tipus d'espectacles culturals a interiors, residències, hotels i gimnasos.

-- Tancament d'establiments, societats i penyes entre les 1 i les 6 hores.

-- Es recomana que les reunions i celebracions nadalenques es limitin a un màxim de deu persones i a dues unitats familiars.





COMUNITAT VALENCIANA





-- S'exigeix el passaport Covid per accedir a locals d'oci i restauració, independentment de l'aforament, a espais dedicats a activitats recreatius i d'atzar amb menjar, en esdeveniments i celebracions de més de 500 persones i per entrar a hospitals i residències de serveis socials, així com en gimnasos o cinemes, circs, instal·lacions esportives i seus on es consumeixi menjar o beguda.





CEUTA I MELILLA





-- A Ceuta s'exigeix certificat Covid als més grans de 12 anys per accedir a locals interiors d'hostaleria i restauració amb un aforament superior a 50 persones, així com per entrar a discoteques i altres establiments d'oci nocturn o visitar gent gran a residències oa pacients en centres hospitalaris.

-- A Melilla és obligatori el passaport Covid per accedir a l'interior de locals d'hostaleria i dins i fora d'establiments d'oci nocturn o aquells en què es facin activitats com el ball, així com per accedir a residències, centres hospitalaris i penitenciaris.