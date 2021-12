Detingut l'home acusat d'assassinar la seva parella a Elx després d'atrinxerar-se en un habitatge

Agents de la policia nacional /@EP





Agents de la Policia Nacional han detingut aquest dijous l'home que estava sent buscat per assassinar presumptament la seva parella a la localitat alacantina d'Elx, segons han informat el propi cos a xarxes socials.





L'arrestat s'havia atrinxerat aquesta matinada en un habitatge de l'avinguda Ausías March a la localitat il·licitana amb quatre ostatges (tres dones i un home) al seu interior després del setge desplegat per les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat després de ser localitzat. Per tot això, es va activar el protocol per a situacions crítiques.





Els agents, segons ha explicat un portaveu policial, han procedit a rescatar de forma ràpida els ostatges i ha confirmat que el detingut, que portava una arma llarga de foc, ha fet diversos trets contra els efectius.





Tot i això, no s'han produït ferits i s'ha aconseguit després de dialogar amb el jove perseguit que deposés la seva actitud i s'entregués a la Policia per procedir a arrestar-lo.





El cadàver de la jove, de 25 anys i natural del Paraguai, va ser trobat el dia 25 de desembre passat. El Grup d'Homicidis de la Policia Nacional d'Elx va obrir una investigació i estava buscant la parella de la víctima, ja que la primera hipòtesi és que es tractava d'un cas de violència de gènere.





La dona tenia un fill de 10 anys i una nena de 3 i la seva mort suposa la número 43 des de començament d'any per motius de violència de gènere.





D'altra banda, les diligències de recerca les va assumir al jutjat d'instrucció de guàrdia d'Elx el dia dels fets, el número 5.