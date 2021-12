Paz Padilla es contagia de Covid-19 per segona vegada

Pau Padilla /@EP





Dos dies abans de les campanades, Paz Padilla ha anunciat que s'ha tornat a contagiar de Covid-19 per segona vegada, després d'haver-ho superat en una primera ocasió al març d'aquest mateix any.





No obstant, a diferència d'Ana Obregón, ella sí que podrà seguir amb els seus plans de Cap d'Any perquè ja ha passat els dies de quarantena. "Ha estat molt trist. No sé com l'he enxampat, ni on... (…) Em vaig quedar sense Nadal, jo i els meus germans", ha comentat en una xerrada amb Anne Igartiburu i María del Monte, dues companyes seves que donaran les campanades.





Afortunadament, en aquesta ocasió només ha tingut “mal de cap i congestió nasal, una cosa molt suau”. I és que el mes de març passat va haver de ser ingressada a l'hospital tres dies amb dificultats respiratòries.