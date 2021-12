La investigació de TMB exculpa el conductor acusat de no obrir les portes a dos joves

TMB @ep





La investigació que Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) va obrir per determinar si un conductor de la línia H16 no va obrir les portes a dos joves, ha conclòs assegurant que el conductor "va obrir les portes a la primera parada una vegada realitzada la sol·licitud per baixar" .





En un comunicat aquest dijous, TMB ha manifestat que s'ha realitzat "una investigació exhaustiva i rigorosa" mitjançant l'anàlisi tècnica dels registres dels sistemes embarcats del bus 8612, així com del sistema SAE, que permet reproduir allò que va passar dins del vehicle .





La investigació ha determinat que a les 19.35 hores del 23 de desembre el bus es va aturar i va obrir les portes a la parada Pg.Taulat-Provençals, a continuació va passar de llarg dues parades "perquè no havia registrat cap sol·licitud de parada", i a la següent es va produir la petició per baixar cap a les 19.38 hores.





Un minut després, l'autobús es va aturar a la parada següent, Sant Ramon de Penyafort-Ronda Litoral, on va obrir les portes i el vehicle va continuar sense passatgers fins a l'última parada del trajecte.





TMB ha explicat que els serveis tècnics també han fet proves per verificar que el sistema de sol·licitud de parada funciona correctament , han comprovat l'avís acústic i visual, tant a la pantalla del client com la il·luminació del panell de parada i l'avís que rep el conductor.





"Les dades obtingudes del sistema de posicionament i els registres del vehicle concorden amb l'explicació donada pel conductor a les entrevistes mantingudes amb els responsables de la línia i la cotxera", han afegit.





PROFESSIONALITAT DEL PERSONAL





La Direcció de TMB ha volgut manifestar la professionalitat de la plantilla, “que presta un servei de transport públic de màxima qualitat, atenent protocols i normatives que sempre tenen com a objectiu garantir la seguretat de la ciutadania”.





D'altra banda, TMB revisarà els seus protocols de resposta de les queixes i reclamacions i reforçarà la formació del personal que presta el servei, atès que la mare de les dues joves que presumptament no s'havia deixat baixar del bus es va queixar d'haver rebut inicialment una resposta "inadequada".