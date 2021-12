La pujada de l'impost de matriculació encareix 12 euros mensuals la lletra del cotxe

Fila de vehicles - UNOAUTO





La compra d'un cotxe vindrà acompanyada d'una pujada de 12 euros a la lletra mensual per al conductor a partir de l'1 de gener de 2022 amb motiu de l'entrada en vigor del nou impost de matriculació , segons Unoauto, el portal de vehicle nou de Sumauto.







L'entrada de la normativa d'emissions WLTP, després de la fi de la moratòria el 2021, afectarà la meitat de l'oferta actual de cotxes a la venda i la manca d'estoc amb una demanda "viva" que provoca un encariment dels preus, en paral·lel a la caiguda dels descomptes.





Així, les 250.000 comandes de vehicles que arrosseguen els concessionaris del 2021 i encara no lliurats hauran d'absorbir la pujada de l'impost de matriculació en computar a les matriculacions el 2022, per la qual cosa no només arriben més tard, sinó que també seran més cares.





Des del portal han indicat que l'increment té cert caire psicològic, tenint en compte que a Espanya fins a vuit de cada deu compres són finançades, davant de les sis de cada deu a Europa, en períodes normalment de quatre o cinc anys, quan la pujada es dilueix entre les lletres.





En aquest sentit, el preu mitjà d'un vehicle nou a fi del primer semestre del 2021 (última dada disponible) va ser de 20.291 euros, segons l'Agència Tributària, davant dels 19.019 euros del mateix període de l'any anterior, és a dir, un 6 ,7% més.





Es tracta d'una dinàmica "alcista" que supera de molt la pujada salarial a Espanya d'aquests darrers anys, que entre el 2018 i el 2019 (última dada disponible de l'Enquesta d'Estructura Salarial de l'INE) va ser de l'1,6%.





Des d'Unoauto han insistit que el factor clau per a un conductor a l'hora d'adquirir un vehicle nou no és tant el preu final, sinó la capacitat d'accedir-hi econòmicament, és a dir, quina part de la seva renda mensual ha de dedicar a finançar-lo i En el context actual, els sous pugen en menor proporció que els cotxes.