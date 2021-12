El Barça detecta tres positius més a Covid-19

Sergiño Dest /@EP





La sisena onada del Covid-19 està enganxant fort a la Lliga. Aquest dimecres comunicàvem que un de cada cinc futbolistes de primera divisió havien contret el Covid-19 durant aquest mes de desembre. Ara, el Barça ha anunciat que Sergiño Dest, Coutinho i Ez Abde se sumen a la llista.





Els tres jugadors han donat positiu a les proves realitzades aquest dijous per l'entitat blaugrana, es troben bé i estan aïllats als seus domicilis.





Així, formen part de la llista de baixes per al partit d'aquest cap de setmana, per al qual tampoc no podran estar Busquets per sanció, Gavi, que a més de sancionat està contagiat i la resta de positius per Covid-19: Dembélé, Umtiti, Jordi Alba, Lenglet, Dani Alves i Alejandro Balde .