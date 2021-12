El patapam de Piqué a Freixa després d'una conversa sobre Dembélé

@EP





Si alguna cosa caracteritza Gerard Piqué fora dels terrenys de joc, a més de que li agraden els negocis, és que no es talla a l'hora de dir el que pensa. I això mateix va fer aquest dimecres a través del seu compte de Twitter, on no va dubtar a fer-li un patapam a Freixa després que aquest generalitzés i parlés malament dels futbolistes .





Tot va començar amb un tweet d'Alfredo Martínez, periodista d'Onda Cero, en què va fer un balanç del pas de Demebélé pel Barça pel que fa a terme econòmics.





Toni Freixa, excandidat a la presidència del Barcelona, va respondre que "si altres clubs paguen més, és lògic que el seu agent busqui el millor contracte". Després, va afegir que "així són els jugadors", generalitzant i anomenant-los a tots egoistes.





Aleshores va aparèixer Gerard Piqué: “ No generalitzis amb “l'així són els jugadors”. És com si jo digués “així són els candidats, no paguen als seus col·laboradors ” ”, va escriure el central blaugrana.